Cardiff City domaga się ogromnego odszkodowania w związku ze śmiercią Emiliano Sali

21 stycznia minęły cztery lata od tragicznej śmierci Emiliano Sali, a Cardiff City i FC Nantes dalej nie doszły do porozumienia w kwestii pieniędzy za transfer piłkarza. Według francuskiego dziennika "L'Equipe" zespół z Walii oczekuje ogromnego odszkodowania za "poniesione straty" związane z wypadkiem Argentyńczyka.

Emiliano Sala zginął w wieku 28 lat – samolot, którym piłkarz leciał do Walii w celu uzgodnienia warunków nowego kontraktu, spadł wprost do kanału La Manche. Jego ciało odnalezione zostało po trzech tygodniach od tragedii. Po jego śmierci Cardiff City zakomunikowało, że nie zapłaci za transfer, ponieważ w tamtym momencie Argentyńczyk nie był jeszcze ich zawodnikiem.

ZOBACZ TAKŻE: Szczere wyznanie Wojciecha Szczęsnego po latach. "Jedyna rzecz, którą umiałem robić dobrze"

Po wielu miesiącach batalii sądowych Walijczycy zostali zobowiązani do zapłacenia pierwszej raty za transfer. Po latach od całej sytuacji władze Cardiff zapowiedziały, że pozwą francuski zespół o odszkodowanie. "FC Nantes musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za lot zorganizowany przez ich agenta, w którym doszło do tragedii" - uważają przedstawiciele Cardiff.

Doniesienia "L'Equipe" wskazują na ogromną kwotę owego odszkodowania. Według francuskiego dziennika wyspiarze chcieliby otrzymać 100 milionów euro wraz z odsetkami.

« Le FC Nantes doit être puni » - Vincent Tan, le propriétaire malaisien du club galloishttps://t.co/eKYMa29UMG pic.twitter.com/hPtbMz7IjX — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 15, 2023

MSZ, Polsat Sport