Hitowy transfer do polskiej ligi! Zasili szeregi zespołu mistrza (ZDJĘCIA)

- Po prawie pięciu latach spędzonych na Węgrzech wybrałam Lubin, ponieważ jest to dobre, stabilne miejsce. Dla mnie ważne jest, aby mieć dobre warunki do rozwoju sportowego. To wszystko spełnia się w moich oczach. Klub ma bardzo dobre wyniki w ostatnich latach, grają tam bardzo dobre zawodniczki, podoba mi się ich styl gry, a także to, że grają w europejskich rozgrywkach, co jest bardzo kuszące. Wierzę, że przyszły sezon również będzie udany i swoimi umiejętnościami pomogę powtórzyć sukcesy z tegorocznych rozgrywek, a także zagrać dobre zawody na poziomie europejskim. Podoba mi się też lubińska hala i atmosfera, jaką tworzą Kibice Zagłębia - powiedziała reprezentantka Słowacji cytowana przez oficjalną stronę klubu.

Przez pięć ostatnich lat Szarkova występowała na Węgrzech. Grała w takich klubach jak Mosonmagyarovari KFC SE, Siofok KC oraz Kisvardai KC. Na swoim koncie ma również występy w słowackich i norweskich klubach.

W ekipie z Lubina Szarkova dołączy do swojej rodaczki Kariny Bujnochovej, która trafiła do zespołu przed sezonem. Zagłębie to aktualny mistrz Polski. W tym roku lubinianki wywalczyły trzeci tytuł z rzędu.

mtu, Polsat Sport