To już piąta edycja Memoriału organizowanego w celu upamiętnienia wybitnej polskiej lekkoatletki. Organizatorzy każdego roku ściągają wielu utytułowanych lekkoatletów, by w odpowiedni sposób uczcić pamięć Ireny Szewińskiej siedmiokrotnej medalistki igrzysk olimpijskich i aż trzykrotnej mistrzyni olimpijskiej.

– Takiej obsady w historii memoriału jeszcze nie było i na pewno bardzo godnie uczcimy pamięć pani Ireny. Po kontuzji wraca Anita Włodarczyk i mam nadzieję, że będzie to wielki powrót Anity. Ona już pokazywała, że potrafi rzucać na bydgoskim stadionie – mówi Krzysztof Wolsztyński, prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki i dyrektor Memoriału. Impreza ta już trzeci rok z rzędu znajduje się w gronie imprez World Athletics Continental Tour Gold.

Do Bydgoszczy przyjadą m.in. trzy najlepsze młociarki ostatnich mistrzostw świata i dwie najlepsze z ostatnich igrzysk! U panów w rzucie młotem wystąpi cała trójka zawodników, którzy stali na podium ostatnich igrzysk w Tokio. – A zatem będą to m.in. Anita Włodarczyk, Malwina Kopron, Brooke Andersen, Camryn Rogers, Wojciech Nowicki, Paweł Fajdek czy Eivind Henriksen, czyli cały światowy top. Obsada jest absolutnie kosmiczna i jestem pewien, że taki sam będzie poziom tych zawodów – dodaje Wolsztyński.

Obecny podczas wtorkowej konferencji prasowej były mistrz świata w skoku o tyczce Paweł Wojciechowski podkreśla, że bardzo mocna będzie również obsada w jego konkurencji. W Bydgoszczy bowiem wystartują m.in. Piotr Lisek oraz znakomici Amerykanie, medaliści olimpijscy z Tokio i Rio de Janeiro, Chris Nilsen i Sam Kendricks.

– Wśród kibiców na trybunach po raz pierwszy będzie mój nowonarodzony syn i to dla mnie oczywiście jest dodatkowa motywacja. Bardzo mnie to cieszy i czuję, że będą wysokie loty. Sezon rozpocząłem najlepiej od trzech lat, więc jestem dobrej myśli.



– mówi Wojciechowski, który w Memoriale Ireny Szewińskiej wystartuje w swoje urodziny.

Wieloboistka Sułek, która podczas Memoriału Ireny Szewińskiej wystąpi w biegu na 100 metrów przez płotki mówi, że nie może się już doczekać występu przed bydgoską publicznością. – Liczę, że złamię barierę trzynastu sekund i powalczę z zawodniczkami, dla których bieg przez płotki jest koronną konkurencją – mówi Sułek. Organizację 5. Memoriału Ireny Szewińskiej wspiera miasto Bydgoszcz, samorząd województwa kujawsko-pomorskiego oraz firmy ANWIL S.A., InterRisk i Polanik.

– W mojej konkurencji, czyli w biegu na dwieście metrów kobiet jest bardzo mocna obsada. To oczywiście dla mnie stanowi dodatkową motywację. Sprawdziłam już prognozę i wiem, że pogoda ma być super, więc liczymy na kibiców, bo ściany pomagają, a my damy z siebie wszystko – dodaje Marika Popowicz-Drapała, polska sprinterka.

W kolejnej edycji Memoriału Ireny Szewińskiej bardzo cieszą się władze Bydgoszczy. – Miasto Bydgoszcz jest znane z wielu słynnych imprez lekkoatletycznych. Do Bydgoszczy przyjedzie wiele gwiazd lekkiej atletyki, a my zapraszamy nie tylko indywidualnych kibiców, ale też całe grupy. A, jako że Bydgoszcz żyje lekką atletyką, to pragnę ogłosić, że miasto wybuduje halę lekkoatletyczno-strzelecką. Jej koszt to siedemdziesiąt milionów złotych. To nie będzie jedyna inwestycja, bo w planie jest również remont bieżni lekkoatletycznej na stadionie Zawiszy – zapewnia Iwona Waszkiewicz, wiceprezydent Bydgoszczy.

Rywalizacja w Bydgoszczy toczyć się będzie w czternastu konkurencjach – kobiety startować będą w biegach na 100, 200 i 800 metrów, w biegu na jedną milę oraz w biegu na 100 metrów przez płotki i w rzucie młotem, a z kolei mężczyźni pobiegną na 200, 800 i 1500 metrów oraz 110 metrów przez płotki, a także w skoku wzwyż, skoku o tyczce, pchnięciu kulą i rzucie młotem.

