Resovia z brązowym medalem PlusLigi! "Jurajscy Rycerze" rozbici na Podpromiu

Asseco Resovia Rzeszów pewnie pokonała Aluron CMC Wartę Zawiercie 3:0 w piątym meczu rywalizacji o trzecie miejsce PlusLigi zapewniające możliwość gry w Lidze Mistrzów. To pierwsze podium rzeszowian od siedmiu lat. MVP spotkania wybrano przyjmującego gospodarzy Toreya Defalco.

Oba zespoły równo rozpoczęły to spotkanie, ale z czasem na stałe dwupunktowe prowadzenie wyszła ekipa gospodarzy. Duża w tym zasługa konsekwentnej zagrywki oraz świetnej gry Pawła Zatorskiego, który nie miał sobie równych w obronie w tym spotkaniu. Ciekawy fragment oglądaliśmy w końcówce, gdy dzięki lepszej grze zawiercian goście doszli rywali na 23:22, ale po punktach Tomasza Piotrowskiego i Macieja Muzaja set został zakończony na korzyść zespołu z Rzeszowa.

ZOBACZ TAKŻE: Trwa zamieszanie w brazylijskiej siatkówce! Zmniejszono karę gwiazdy! Fani w szoku



Druga partia to prawdziwy koncert gry gospodarzy i fatalna dyspozycja zawiercian. Goście długo nie mogli dobić się do boiska rzeszowian i w tym zakresie nie pomogły nawet liczne zmiany w składzie wprowadzone przez Michała Winiarskiego. Jednym z niewielu zawodników, którzy punktowali po stronie Zawiercia był... libero Santiago Danani. Dużo błędów spowodowało, że rzeszowianie mieli za zadanie jedynie dowieźć prowadzenie do końca i tak też uczynił Jakub Kochanowski, który skończył piłkę na 25:13.

Resovię od zwycięstwa w całej serii rywalizacji o trzecie miejsce dzielił zaledwie jeden set, toteż ich rywale z Zawiercia wzięli się do pracy od początku trzeciej partii. Skutecznie punktowali Uros Kovacević i Bartosz Kwolek, ale zaraz po drugiej stronie odpowiadali Muzaj i Torey Defalco. Zawiercianie wyszli na trzypunktowe prowadzenie, które zostało szybko zniwelowane przez zagrywce Muzaja. Atakujący gospodarzy wyraźnie nie chciał zejść z pola serwisowego i oddał punkt dopiero przy stanie 20:20. Od tej chwili rzeszowianie byli nie do zatrzymania i pewnie dowieźli zwycięstwo notując pierwsze od siedmiu lat miejsce na podium PlusLigi.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Asseco Resovia Rzeszów - Aluron CMC Warta Zawiercie 3:0 (25:23, 25:13, 25:21)

Stan rywalizacji: 3-2 (do trzech zwycięstw)

MVP: Torey Defalco

Asseco Resovia Rzeszów: Torey DeFalco, Jakub Kochanowski, Maciej Muzaj, Klemen Cebulj, Jan Kozamernik, Fabian Drzyzga - Paweł Zatorski (libero) – Tomasz Piotrowski, Jakub Bucki.

Aluron CMC Warta Zawiercie: Miłosz Zniszczoł, Miguel Tavares, Bartosz Kwolek, Michał Szalacha, Dawid Konarski, Uros Kovacevic - Santiago Danani (libero) – Tomasz Kalembka, Patryk Łaba, Dawid Dulski, Krzysztof Rejno, Michał Kozłowski.

PI, Polsat Sport