Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) zażądała natychmiastowego zakończenia sezonu TAURON 1. Ligi, w środku rozgrywania wielkiego finału tych rozgrywek! Uznała, że sezon musi zostać przerwany, jednocześnie zagroziła poważnymi sankcjami w przypadku niezastosowania się do tego żądania, zarówno dla polskiej federacji, jak i klubów oraz zawodników TAURON 1. Ligi.

– To psucie sportowej rywalizacji, o ogromną stawkę, jaką jest awans do PlusLigi. W poprzednich sezonach nie było takich ograniczeń ze strony FIVB. Przed rokiem rozgrywki zakończyły się 26 maja, fazą play-out PlusLigi! Zresztą w tym sezonie dopiero 20 maja grany jest finał Ligi Mistrzów, naprawdę trudno więc zrozumieć stanowisko FIVB – mówi Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki. Spółka wysłała w tej sprawie notę protestacyjną do władz FIVB.

Sytuacja jest kuriozalna – żadna z drużyn walczących o złoto TAURON 1. Ligi nie zgłaszała uwag, co do terminów rozgrywania wielkiego finału (w rywalizacji jest w tej chwili 1-1). Kolejne mecze miały być rozgrywane 18 maja, 21 i ewentualnie 24 maja. Tymczasem FIVB przysłała pismo do Polskiego Związku Piłki Siatkowej, zgadzając się jedynie na warunkowe przedłużenie sezonu do pierwszego z powyższych terminów. Jeśli polska strona się nie podporządkuje, grożą jej poważne sankcje – zarówno dla PZPS, jak i dla klubów oraz zawodników – wliczając wysokie kary finansowe, jak i potencjalny zakaz transferowy czy dyskwalifikacje!

Warto zwrócić uwagę, że FIVB nakazuje zakończyć rozgrywki ligowe najpóźniej do 15 maja, podczas gdy 20 maja odbędzie się wielki finał Ligi Mistrzów w Turynie, zwieńczenie walki najlepszych klubowych drużyn w Europie. Dodatkowo, w poprzednim sezonie ligowe rozgrywki w Polsce zakończyły baraże o pozostanie w PlusLidze, a para PSG Stal Nysa – MKS Będzin rozegrała czwarty, decydujący mecz dopiero 26 maja. Wtedy FIVB w żaden sposób nie protestowało...

– To szokujące działanie, które bezpośrednio wpływa na rywalizację finałową w TAURON 1. Lidze – mówi Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki. – Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, w czym i w jaki sposób FIVB przeszkadza, że na zapleczu PlusLigi, na drugim poziomie rozgrywkowym, mecze rozgrywane są maksymalnie do 24 maja. Próbowaliśmy tłumaczyć, prosiliśmy o pośrednictwo PZPS, Telewizję Polsat, która przecież relacjonuje finały TAURON 1. Ligi i jest ważnym partnerem FIVB, ale bez skutku. Nie możemy sobie pozwolić na narażanie klubów na kary i zakaz transferowy, będziemy zmuszeni skrócić rywalizację w finale, by tego uniknąć. Taka decyzja zapadła, poinformowaliśmy naszych finalistów, a jako prezesowi jest mi bardzo przykro, że w zawodowej siatkówce w ogóle możemy rozmawiać o takiej sytuacji – dodaje prezes.

Polska Liga Siatkówki wystosowała list protestacyjny do władz FIVB. Spółka zaznacza, że prowadzi rozgrywki napędzające światową siatkówkę, PlusLigę i jej zaplecze, i domaga się, by nie były one dyskryminowane i coraz bardziej ograniczane czasowo.

Informacja Prasowa, PI