King Szczecin w półfinale EBL! Anwil Włocławek wyeliminowany

Od początku obie drużyny nie imponowały skutecznością rzutów, przez co spotkanie było bardzo wyrównane. Nawet gdy po akcjach Zaca Cuthbertsona gospodarze byli lepsi o pięć punktów, to szybko niwelowali to Michał Nowakowski oraz Josip Sobin. Ostatecznie po 10 minutach było 13:12. W drugiej kwarcie King budował przewagę - dzięki rzutom z dystansu Bryce’a Browna i Filipa Matczaka wzrosła ona nawet do 10 punktów! Rywale notowali sporo strat, co ułatwiało sytuację ekipie ze Szczecina. Później różnicę powiększał jeszcze ponownie Cuthbertson. Anwil nie rozkręcił się w ofensywie, a pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 32:19.

Zespół trenera Arkadiusza Miłoszewskiego trzecią kwartę rozpoczął od serii 8:0 i po kolejnych zagraniach Andrzeja Mazurczaka i Zaca Cuthbertsona miał już 21 punktów przewagi. Dopiero po trzech minutach niemoc gości przełamał Luke Petrasek. Włocławianie nie potrafili jednak wrócić do gry, a King był coraz bardziej skuteczny - po trójce Kacpra Borowskiego był lepszy o 24 punkty. Po 30 minutach było 59:39. W kolejnej części meczu drużyna trenera Przemysława Frasunkiewicza ambitnie walczyła o lepszy wynik, ale gospodarze nie zamierzali tego ułatwiać. Akcje Victora Sandersa i Luke’a Petraska pomagały w nawiązaniu rywalizacji, ale przewaga ciągle była spora. Ostatecznie King zwyciężył 81:67 i po raz pierwszy w historii klubu awansował do półfinału Energa Basket Ligi!

King Szczecin - Anwil Włocławek 81:67 (13:12, 19:7, 27:20, 22:28)

King Szczecin: Zac Cuthbertson 15, Phil Fayne 13, Tony Meier 11, George Hamilton 10, Bryce Brown 9, Kacper Borowski 8, Filip Matczak 7, Andy Mazurczak 6, Mateusz Kostrzewski 2, Maciej Żmudzki 0.

Anwil Włocławek: Victor Sanders 16, Phil Greene IV 13, Josip Sobin 9, Luke Petrasek 8, Malik Williams 5, Michał Nowakowski 5, Kamil Łączyński 4, Lee Moore 4, Marcin Woroniecki 3, Dawid Słupiński 0

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw): 3-2 dla Kinga.

MC, plk.pl