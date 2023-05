Legenda Juventusu zapowiedziała emeryturę. "Jestem dumny z tego, co osiągnąłem"

To będzie koniec pewnej ery w Juventusie. Leonardo Bonucci na kanale klubu na platformie YouTube ogłosił, że po sezonie 2023/2024 uda się na piłkarską emeryturę. - Jestem naprawdę dumny z tego, co zrobiłem w tym klubie - przyznał obrońca.

Włoch trafił do Juventusu w 2010 roku i reprezentował barwy klubu przez siedem lat. W sezonie 2017/2018 stoper przeniósł się do AC Milan, jednak następnego lata wrócił do Turynu, gdzie czuje się zdecydowanie najlepiej. W przeszłości zawodnik zaliczył również epizody w Bari, Genoi, a także Interze Mediolan, gdzie rozpoczynał piłkarską karierę.

– Jestem dumny z tego, co osiągnąłem w tym klubie. Kiedy przestanę grać w przyszłym roku, era obrony, włoski styl obrony, dobiegnie końca - przyznał Bonucci. Włoch zaliczył 500 występów dla Juve, a także 120 dla narodowej kadry. Przez długi czas piłkarz był postrzegany jako jeden z najlepszych na świecie na swojej pozycji.

Obrońca podkreślił, że jako dziecko marzył o tym, aby pewnego dnia reprezentować barwy "Starej Damy". - Zrobienie tego 500 razy oznacza wejście do historii klubu. I to jest niesamowite. Te dwanaście lat było jak życie we śnie, a dziecko, które zawsze chętnie wychodziło na boisko i podążało za swoim marzeniem, wciąż we mnie żyje - powiedział 36-latek.

Obrońca z turyńskim klubem ośmiokrotnie zdobywał mistrzostwo Włoch, natomiast wraz z reprezentacją sięgnął po mistrzostwo Europy w 2020 roku.

HS, Polsat Sport