Wisła Kraków w finale Fortuna Pucharu Polski! Wielki sukces "Białej Gwiazdy"

Występująca na co dzień na zapleczu Ekstraklasy Wisła Kraków wywalczyła awans do finału Fortuna Pucharu Polski. Podopieczni Alberta Rude pokonali u siebie w półfinale Piast Gliwice 2:1. O zwycięstwo w rozgrywkach "Biała Gwiazda" powalczy z wygranym meczu Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok. W załączonym materiale wideo skrót meczu Wisła Kraków - Piast Gliwice.

Spotkanie rozpoczęło się w najlepszy możliwy sposób dla gospodarzy. Po krótkim rozegraniu rzutu rożnego Kacper Duda dośrodkował piłkę na głowę Dawida Szota. Ten zgrał futbolówkę głową do znajdującego się tuż przed bramką Szymona Sobczaka. Napastnik Wisły z bliskiej odległości zdobył bramkę.

Po szybkim golu tempo gry nie było zbyt dynamiczne. Warto podkreślić, że to gliwiczanie częściej przemieszczali się pod bramkę Alvaro Ratona. Z ich poczynań ofensywnych niewiele jednak wynikało. W końcu ponownie do głosu doszła Wisła. W 38. minucie gry Jesus Alfaro zgarnął w polu karnym odbitą piłkę i precyzyjnym strzałem pokonał Frantistka Placha. "Biała Gwiazda" wyszła na prowadzenie 2:0, które utrzymała do końca pierwszej połowy.

Drugą odsłonę rywalizacji lepiej rozpoczęli goście. Przełożyło się to na kilka sytuacji podbramkowych, z których jedna przyniosła pożądany skutek. W 54. minucie meczu Ariel Mosór wykorzystał dobrą centrę z rzutu rożnego i uderzeniem głową pokonał Ratona. Podopieczni Aleksandara Vukovicia szukali szansy na wyrównanie, lecz krakowianie szczelnie się bronili.

W 74. minucie Wisła mogła podwyższyć prowadzenie, ale strzał Alfaro świetnie obronił Plach. Piast nie znalazł sposobu na skuteczne zagrożenie bramce "Białej Gwiazdy". W końcówce szanse na trzeciego gola miała jeszcze Wisła, ale rezultat spotkania nie uległ już zmianie. Piłkarze Alberta Rude wygrali i jako pierwsi zameldowali się w finale Fortuna Pucharu Polski. W drugim półfinale zmierzą się Pogoń Szczecin i Jagiellonia Białystok.

Wisła Kraków - Piast Gliwice 2:1 (2:0)

Bramki: Sobczak 2, Alfaro 38 - Mosór 54

Wisła Kraków: Alvaro Raton – Bartosz Jaroch, Alan Uryga, Joseph Colley, Dawid Szot – Marc Carbo, Kacper Duda – Miki Villar (69. Angel Baena), Goku (58. Dejvi Bregu), Jesus Alfaro (90+1. Mariusz Kutwa) – Szymon Sobczak (90+1. Michał Żyro).

Piast Gliwice: Frantisek Plach – Arkadiusz Pyrka, Ariel Mosór, Jakub Czerwiński, Tomas Huk (46. Tomasz Mokwa) - Damian Kądzior (59. Serhij Krykun), Patryk Dziczek, Grzegorz Tomasiewicz (46. Miłosz Szczepański), Tihomir Kostadinov, Michael Ameyaw - Fabian Piasecki (77. Kamil Wilczek).

Skrót meczu Wisła Kraków - Piast Gliwice: