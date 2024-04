Potwierdzone! Wiemy, gdzie zamieszka reprezentacja Polski podczas Euro 2024

"Drodzy Kibice, formalności dopięte, umowy podpisane! Reprezentacja Polski podczas Mistrzostw Europy zamieszka w Hanowerze. Baza sportowa będzie zlokalizowana na obiektach klubu Hannover 96, a nasza drużyna wraz ze sztabem zamieszka w hotelu Sheraton" - napisał na portalu X szef polskiej federacji.

Przypomnijmy, że podopieczni Michała Probierza wywalczyli awans na Euro 2024 w dramatycznych okolicznościach. W finale baraży Biało-Czerwoni po rzutach karnych pokonali na wyjeździe Walię. Tym samym zapracowali na ostatni wolny bilet na czempionat Starego Kontynentu, który za niewiele ponad dwa miesiące rozpocznie się na niemieckich boiskach.

Selekcjoner reprezentacji Polski niedługo po meczu potwierdził, że wkrótce rozpocznie poszukiwania bazy, w której kadrowicze będą mieszkali w trakcie turnieju. Jak się okazuje, padło na Hanower, a zatem stolicę Dolnej Saksonii. Według danych z 2020 roku miasto zamieszkuje 534 tysiące ludzi. W mieście swoją siedzibę ma klub Hannover 96. Niewykluczone, że na obiektach tego zespołu Biało-Czerwoni będą trenowali.

Polacy trafili do grupy D. Ich rywalami będą Holendrzy, Austriacy i Francuzi, co oznacza, że piłkarzy trenera Probierza czekają bardzo wymagające mecze. Udział w mistrzostwach Biało-Czerwoni rozpoczną od starcia z "Oranje" 16 czerwca w Hamburgu. Następnie pięć dni później zagrają z Austrią w Belinie. Zmagania w grupie zakończą spotkaniem z Francją, do którego dojdzie 25 czerwca w Dortmundzie.