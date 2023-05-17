Liga Mistrzów: Manchester City - Real Madryt. Skrót meczu

Piłka nożna
Liga Mistrzów: Manchester City - Real Madryt. Skrót meczu
fot. PAP
Skrót meczu Ligi Mistrzów Manchester City - Real Madryt.

Manchester City rozbił u siebie Real Madryt 4:0 i awansował do wielkiego finału Ligi Mistrzów, w którym zmierzy się z Interem Mediolan. Zobaczcie skrót meczu Manchester City - Real Madryt.

Manchester City - Real Madryt 4:0 (2:0)

Bramki: Silva 23, 37, Militao 76 (s), Alvarez 90+1

 

Manchester City: Ederson - Kyle Walker, Ruben Dias, Manuel Akanji - John Stones, Rodri - Bernardo Silva, Kevin De Bruyne (84. Phil Foden), Ilkay Gundogan (79. Riyad Mahrez), Jack Grealish - Erling Haaland (89. Julian Alvarez)

 

Real Madryt: Thibaut Courtois - Dani Carvajal (80. Lucas Vazquez), Eder Militao, David Alaba, Eduardo Camavinga (80. Aurelien Tchouameni) - Federico Valverde, Toni Kroos (70. Marco Asensio), Luka Modrić (63. Antonio Rudiger) - Rodrygo (81. Dani Ceballos), Karim Benzema, Vinicius Junior

 

Żółta kartki: Dias, Gundogan, Grealish - Carvajal, Camavinga

 

Pierwszy mecz: 1:1. Awans: Manchester City.

MC, Polsat Sport
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LIGA MISTRZÓWMANCHESTER CITYPIŁKA NOŻNAREAL MADRYT
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