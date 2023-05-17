Liga Mistrzów: Manchester City - Real Madryt. Skrót meczu
Manchester City - Real Madryt. Gol Bernardo Silvy na 1:0
Manchester City - Real Madryt. Gol Bernardo Silvy na 2:0
Manchester City - Real Madryt. Samobójczy gol Edera Militao na 3:0
Manchester City - Real Madryt. Gol Juliana Alvareza na 4:0
Manchester City rozbił u siebie Real Madryt 4:0 i awansował do wielkiego finału Ligi Mistrzów, w którym zmierzy się z Interem Mediolan. Zobaczcie skrót meczu Manchester City - Real Madryt.
Manchester City - Real Madryt 4:0 (2:0)
Bramki: Silva 23, 37, Militao 76 (s), Alvarez 90+1
Manchester City: Ederson - Kyle Walker, Ruben Dias, Manuel Akanji - John Stones, Rodri - Bernardo Silva, Kevin De Bruyne (84. Phil Foden), Ilkay Gundogan (79. Riyad Mahrez), Jack Grealish - Erling Haaland (89. Julian Alvarez)
Real Madryt: Thibaut Courtois - Dani Carvajal (80. Lucas Vazquez), Eder Militao, David Alaba, Eduardo Camavinga (80. Aurelien Tchouameni) - Federico Valverde, Toni Kroos (70. Marco Asensio), Luka Modrić (63. Antonio Rudiger) - Rodrygo (81. Dani Ceballos), Karim Benzema, Vinicius Junior
Żółta kartki: Dias, Gundogan, Grealish - Carvajal, Camavinga
Pierwszy mecz: 1:1. Awans: Manchester City.Przejdź na Polsatsport.pl