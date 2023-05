Nokaut w półfinale Ligi Mistrzów! Manchester City zdominował Real Madryt w rewanżu

Manchester City awansował do finału Ligi Mistrzów! Podopieczni Pepa Guardioli zaprezentowali się ze znakomitej strony i pokonali u siebie Real Madryt 4:0. Przypomnijmy, że w pierwszym meczu półfinałowym padł remis 1:1. Mistrz Anglii powalczy o triumf w Champions League z Interem Mediolan.

Pierwsza połowa toczyła się pod zdecydowane dyktando gospodarzy. "The Citizens" stosowali wysoki pressing i nie pozwalali rywalom na opuszczenie własnej połowy. Najpierw dwa razy bliski zdobycia bramki był Erling Haaland. W obu przypadkach najlepszego strzelca City powstrzymywał Thibault Courtois. Konsekwencja w grze ofensywnej przyniosła w końcu efekt w 23. minucie meczu. Kapitalnym przeglądem pola wykazał się Kevin De Bruyne, który zagrał do znajdującego się w obrębie "szesnastki" Bernardo Silvy. Portugalczyk miał mnóstwo miejsca do oddania strzału. Następnie mocnym uderzeniem pokonał bramkarza Realu.

"Królewscy" w pierwszej połowie doszli do głosu tylko raz. W 35. minucie z dystansu huknął Toni Kroos. Piłka przeszła po palcach Edersona i odbiła się od poprzeczki. Dwie minuty później było już 2:0 dla City. Ponownie w roli głównej wystąpił Bernardo Silva, który po zamieszaniu w polu karnym strzałem głową skierował piłkę do siatki.

Taki wynik utrzymał się do przerwy. City zaprezentowało się z kapitalnej strony. Stało się jasne, że obrońcy tytułu będą musieli zagrać zupełnie inaczej, żeby choćby móc myśleć o dogrywce.

Na początku drugiej połowy obraz gry uległ nieznacznej zmianie. Real utrzymywał się dłużej przy piłce, ale nie przełożyło się to na zbyt wiele dogodnych sytuacji podbramkowych. Najbliżej gola był David Alaba. Jego uderzenie z rzutu wolnego efektownie obronił Ederson. Z czasem City zaczęło odzyskiwać kontrolę nad meczem. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w trafieniu na 3:0.

W 76. minucie gry De Bruyne dośrodkował futbolówkę w pole karne z rzutu wolnego. Zagranie uderzeniem głową przeciął Manuel Akanji. Następnie piłka odbiła się od Edera Militao, po czym zmieniła tor lotu i wpadła do bramki. Wówczas już losy dwumeczu stały się przesądzone.

Rezultat spotkania w doliczonym czasie gry ustalił wprowadzony z ławki Julian Alvarez. Argentyńczyk wykończył szybką akcję swojego zespołu. To był ostatni akord tego spotkania. Manchester City wygrał i awansował do finału LM. w którym zmierzy się z Interem Mediolan. Najważniejszy mecz tego roku w europejskiej piłce klubowej zostanie rozegrany 10 czerwca w Stambule.

Manchester City - Real Madryt 4:0 (2:0)

Bramki: Silva 23, 37, Militao 76 (s), Alvarez 90+1

Manchester City: Ederson - Kyle Walker, Ruben Dias, Manuel Akanji - John Stones, Rodri - Bernardo Silva, Kevin De Bruyne (84. Phil Foden), Ilkay Gundogan (79. Riyad Mahrez), Jack Grealish - Erling Haaland (89. Julian Alvarez)

Real Madryt: Thibaut Courtois - Dani Carvajal (80. Lucas Vazquez), Eder Militao, David Alaba, Eduardo Camavinga (80. Aurelien Tchouameni) - Federico Valverde, Toni Kroos (70. Marco Asensio), Luka Modrić (63. Antonio Rudiger) - Rodrygo (81. Dani Ceballos), Karim Benzema, Vinicius Junior

Żółta kartki: Dias, Gundogan, Grealish - Carvajal, Camavinga

Pierwszy mecz: 1:1. Awans: Manchester City.

mtu, Polsat Sport