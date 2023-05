Niedosyt w Zawierciu. "Marzyło nam się więcej"

Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie zakończyli sezon PlusLigi na czwartym miejscu. - To dobry wynik w najsilniejszej lidze na świecie, choć marzyło się nam więcej - powiedział prezes klubu Kryspin Baran.

Prowadzeni przez trenera Michała Winiarskiego „Jurajscy Rycerze” w walce o brąz ulegli w pięciu meczach Asseco Resovii Rzeszów 2-3.

- Podsumowania kilkanaście godzin po ostatnim spotkaniu są przedwczesne, bo trudno złapać dystans do całego sezonu. Każde słowo teraz jest nacechowane rozżaleniem i emocjami - dodał prezes.

Zawiercianie grali w PlusLidze szósty rok. Poprzedni sezon zakończyli zdobyciem pierwszego w historii klubu medalu, zajmując trzecie miejsce.

- Jeśli czasem mówi się o klubach, że fuksem udało się im w końcówce rozgrywek ugrać wynik ponad stan, to w naszym przypadku można mówić o pewnym niedosycie. Nie można bowiem zapominać, że po pierwszej części rundy zasadniczej zajmowaliśmy pierwsze miejsce, a na koniec tej fazy sezonu – drugie. Czwarte miejsce w najsilniejszej lidze świata jest bardzo dobrym rezultatem, choć marzyło się nam więcej. Myślę, że zapracowaliśmy na to przez cały sezon - ocenił Baran.

Debiutujący w Lidze Mistrzów zawiercianie zakończyli fazę grupową z najlepszych bilansem spośród drużyn z trzecich miejsc, a potem w barażu o ćwierćfinał musieli uznać wyższość broniącej trofeum Grupy Azoty Kędzierzyn-Koźle.

Zdaniem prezesa klubu udział w europejskich rozgrywkach, związany z większą liczbą meczów i podróżami, miał wpływ na fizyczną dyspozycję drużyny w końcowej fazie ekstraklasy.

- Nie ułatwiliśmy też sobie życia, wdając się w bardzo ciężki (pięć meczów) bój z AZS Indykpolem Olsztyn w ćwierćfinale play off. Konsekwencją było przemęczenie, z którego trudno było wyjść. To, co zawodnicy przeszli w poprzednich tygodniach wpłynęło na dyspozycję zespołu w kocowej fazie rozgrywek - zaznaczył.

Trzy czołowe zespoły PlusLigi zagrają w LM, zawiercianie wystąpią w Pucharze CEV.

- To też wysokiej klasy rozgrywki. Szkoda, że nie udało się nam wywalczyć miejsca w Lidze Mistrzów, ale bardzo się cieszymy z udziału w tym pucharze. Być może mamy większą szansę, by stać się istotnym uczestnikiem tej rywalizacji - stwierdził prezes.

Podkreślił, że najważniejsze dla klubu jest pozostawanie w czołówce PlusLigi.

- Kandydatów do medali jest wielu. Nie w każdym sezonie można po nie sięgać, pokazuje to przykład Resovii. Zależy mi, by zespół utrzymywał się w okolicach czwórki najmocniejszej ligi świata. Na żadnym etapie sezonu nie wypadliśmy poza czwarte miejsce, więc strategiczny cel został osiągnięty - zauważył.

Dodał, że skład drużyny i sztabu szkoleniowego rozstrzygnie się w najbliższych tygodniach.

- Odłożyliśmy część spraw do czasu zakończenia sezonu. Wiele rozmów w tej kwestii będzie się jeszcze toczyć. Będziemy analizować grę zespołu i pracę sztabu. Potrzeba kilku tygodni, by to poukładać - podsumował Baran.

Aluron CMC w europejskich rozgrywkach nie może podejmować rywali w Zawierciu, bo tamtejsza hala nie spełnia wymogów tej rywalizacji. Dlatego korzystali z obiektu w Dąbrowie Górniczej. Wiosną otwarta została arena w Sosnowcu, też mogąca służyć siatkarzom.

- Dobrze nam było w dąbrowskiej hali organizacyjnie, mamy tam przetarte ścieżki. Najpierw wypada podziękować prezydentowi miasta Marcinowi Bazylakowi za to, że nas gościł. W sosnowieckim obiekcie nie byłem, do tematu lokalizacji meczów w Pucharze CEV wrócimy wczesną jesienią - zakończył prezes.

KN, PAP