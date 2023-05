Do kontrowersyjnej sytuacji doszło w drugim secie spotkania. Duńczyk przerwał akcję, ponieważ był przekonany, że zagrana przez rywala piłka wyszła na aut i poprosił o sprawdzenie styczności z linią. Sędziujący to spotkanie Mohamed Lahyani uznał jednak, że Rune się pomylił. Stało się to w arcyważnym momencie meczu, ponieważ Duńczyk wygrał pierwszą odsłonę spotkania, a w drugiej - przy feralnej akcji - mógł wyrównać stan seta.

- Jesteś absolutnym żartem, człowieku! Nie widzisz klarownych sytuacji! Czy zostaniesz ukarany za swoje pomyłki? Odpowiedz mi! Czy zostaniesz ukarany za te błędy? - wściekał się Rune.

Jak wykazały powtórki, zdenerwowanie 20-latka nie było bezpodstawne. Uderzona przez Novaka Djokovicia piłka faktycznie wyszła na aut, a Mohamed Lahyani pomylił się w ocenie tej sytuacji.

Duńczyk, mimo fatalnego błędu sędziego, zdołał ostatecznie pokonać Serba po trzysetowym pojedynku 6:4, 4:6, 6:2.

