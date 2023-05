Gwiazda siatkarskiej reprezentacji Polski nie zagra w Lidze Narodów! Trener wyjaśnił powód

PZPS poinformował, że wraz z końcem zgrupowania w Szczyrku swoją pomoc dla kadry zakończy Marlena Kowalewska. Do Radomia nie pojedzie też Malwina Smarzek.

– Mali potrzebuje pracy w innym trybie treningowym. Jeszcze nie jest gotowa do gry i rywalizacji. Będziemy kontrolować postęp jej prac i ponownie spotkamy się po Siatkarskiej Lidze Narodów. Jeśli będzie w odpowiedniej formie, dostanie szansę na to, byśmy wzięli ją pod uwagę w przygotowaniach do EuroVolleya – wyjaśnił selekcjoner Stefano Lavarini, cytowany przez stronę pzps.pl.

– Przede mną indywidualna praca. Dołączę do zespołu po Lidze Narodów. Jeżeli trener uzna, że moja forma jest wystarczająca, to znajdę się w składzie na mistrzostwa Europy. Ze swojej strony mogę obiecać, że dam z siebie wszystko, by pomóc reprezentacji – powiedziała Malwina Smarzek.

Polki rozpoczną sezon meczami towarzyskimi z reprezentacją Francji, które zaplanowano na środę i czwartek (24–25 maja). Spotkania odbędą się w Radomskim Centrum Sportu, zaplanowano je na godzinę 17.30.

RM, Polsat Sport