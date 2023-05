Manchester United żegna się z obrońcą. Był jednym z żołnierzy Fergusona

Erik ten Hag wprowadza nowe porządki. Holender zapowiedział, że jego zespół zostanie przebudowany i z klubem pożegna się kilku zawodników. Jednym z pierwszych jest Phil Jones.

Anglik trafił na Old Traford w 2011 roku. "Czerwone Diabły" zapłaciły za niego Blackburn Rovers aż 19 milionów euro. Zwolennikiem transferu reprezentanta Anglii był Sir Alex Ferguson. Jones pomógł drużynie w zdobyciu ostatniego mistrzostwa Anglii w sezonie 2012/2013.

Niestety przygoda Jonesa z drużyną "Czerwonych Diabłów" nie była usłana różami. Od początku Anglik trapiony był przez liczne kontuzje. W trakcie pobytu na Old Traford 31-latek doznał 22 urazów, które wykluczyły go z gry w 235 meczach.

- W ostatnich latach nie było mi łatwo. Rodzina pomagała mi w codziennej walce. Chciałem dojść do pełni zdrowia, poprawić formę i grać więcej. Tęskniłem za piłką nożną. Kiedy dorastasz blisko futbolu, wszystko, co chcesz robić w życiu, to grać w piłkę. Wiedziałem to od najmłodszych lat. Ostatecznie miałem szanse pracować w ten sposób. To wielkie szczęście, choć nie zawsze było tak, jak bym sobie tego życzył - powiedział Jones.

Ostatni mecz w koszulce Manchesteru United Phil Jones rozegrał ponad rok temu. "Czerwone Diabły" wygrały wówczas 3:0 z Brentfordem, a obrońca pojawił się na boisku na ostatnie 16 minut. Od tamtej pory Anglik leczył kontuzję. Piłkarz nie zdecydował jeszcze, gdzie zagra po odejściu z Manchesteru.

Karol Płatek/Polsat Sport