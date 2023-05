Medalistka zimowych igrzysk olimpijskich odrzuciła ofertę od "Playboya" (ZDJĘCIA)

Dorothea Wierer to jedna z najbardziej znanych zawodniczek w świecie biathlonu. Medalistka zimowych igrzysk olimpijskich w jednym z wywiadów przyznała, że zaproponowano jej wykonanie sesji zdjęciowej dla "Playboya".

Wierer na pewno znana jest wszystkim kibicom biathlonu. Pochodząca z Włoch zawodniczka ma bowiem na swoim koncie wiele sukcesów w tej dyscyplinie. Urodzona w 1990 roku sportsmanka zdobyła 12 medali mistrzostw świata, w tym cztery złote. Dwukrotnie wygrała również Kryształową Kulę.

Nie można także zapomnieć, że Włoszka występowała na zimowych igrzyskach olimpijskich w Soczi, Pjongczangu i Pekinie. W 2014 i 2018 roku zdobyła brązowy medal w sztafecie mieszanej. Natomiast w 2022 roku stanęła na najniższym stopniu podium w sprincie.

Znana sportsmanka w wywiadzie dla portalu "corriere.it" zdradziła, że otrzymała kiedyś propozycję wykonania rozbieranej sesji zdjęciowej dla "Playboya".

- Ta sytuacja miała miejsce może z dziesięć lat temu. Propozycja przyszła z Rosji, bo tam biathlon jest bardzo popularny - stwierdziła Włoszka.

Medalistka zimowych igrzysk olimpijskich odrzuciła tę ofertę. W wywiadzie powiedziała, dlaczego podjęła taką decyzję.

- Nie jestem aż tak pewna siebie. Miała uczucie, że powinnam odmówić, więc to zrobiłam. Nie mówię tego często, ale cenie sobie prywatność i chcę ją chronić. Mimo to, jeżeli ktoś czuje się komfortowo, pokazując się nago, to nie widzę w tym nic złego - podsumowała zawodniczka.

Dorothea Wierer Zobacz galerię

AA, Polsat Sport