Brazylijka kompromituje Pique. "Wysyłał mi zdjęcia, których nie chciałam otwierać"

Mimo że Gerard Pique rozstał się z Shakirą w czerwcu 2022 roku, to na światło dzienne co jakiś czas wychodzą kolejne tajemnice piłkarza. Tym razem chodzi o Brazylijkę Suzy Cortez, znaną jako "Miss Bum Bum".

Jak podaje dziennik Marca, będąc w związku z Shakirą, Pique miał uwodzić i wysyłać do Cortez jednoznaczne wiadomości.

- Przyjaźniłam się z Sandro Rosellem, byłym prezydentem Barcelony. Kiedy ta informacja dotarła do Pique, ten poprosił o mój numer telefonu i wysłał mi wiadomość. Po powrocie do Brazylii pytał mnie, kiedy znów pojawię się w Europie. Chciał również dowiedzieć się, jaki jest rozmiar moich pośladków - cytuje hiszpański dziennik.

Brazylijka poinformowała również, dlaczego zdecydowała się opowiedzieć o tym dopiero teraz. Jak pisze Marca, nie zrobiła tego z szacunku do piosenkarki. Dodała również, że Pique wysyłał jej dwuznaczne zdjęcia.

- Wysyłał mi zdjęcia, których nie chciałam otwierać. To on inicjował kontakt. Zaproponował nawet prywatny odrzutowiec, którym miałam do niego przylecieć - dodała Cortez.

Modelka postanowiła również odnieść się do innych piłkarzy Barcelony. Opowiedziała, że jedynymi, którzy zachowywali się wobec niej w godny sposób, byli Leo Messi i Philippe Coutinho. Jej zdaniem można ich nazwać wzorowymi i wiernymi partnerami.

K.P/Polsat Sport