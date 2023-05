W ramach 32. kolejki Fortuna 1 Ligi dojdzie do meczu drużyn, które cały czas mają nadzieję na awans do PKO BP Ekstraklasy. Pierwsza z nich znajduje się tuż za "strefą barażową", natomiast druga ostrzy sobie zęby na promocję bezpośrednią. Transmisja TV i stream online meczu Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Kraków w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.