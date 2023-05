Kibic założył koszulkę z napisem "Rosja" i się zaczęło! Interweniuje Duma Państwowa

Tegoroczne mistrzostwa świata elity są rozgrywane w Finlandii i na Łotwie. W trakcie jego trwania obowiązuje całkowity zakaz prezentowania emblematów związanych z Rosją i Białorusią. Zakaz złamał jeden z kibiców z Węgier. Jak informują media w Finlandii, po interwencji organizatorów kibic został na trybunach, ale nie miał już na sobie białej koszulki z napisem "Rosja".

Sprawą zainteresowali się rosyjscy politycy. Skomentował ją zastępca Dumy Państwowej Dmitrij Swiszczew, który przedstawił sytuację jako patologiczną, bo na mistrzostwach są eksponowane ukraińskie symbole. Namawia on kibica z kraju Madziarów do złożenia pozwu, bo jego zdaniem może on go z łatwością wygrać.

- To obywatel wolnego kraju, który znalazł się w innym wolnym kraju, również kraju, który należy do Unii Europejskiej, po czym nie pozwolono mu założyć barw i kibicować temu, kogo wybrał - stwierdził.

Tegoroczne mistrzostwa świata elity są rozgrywane w dniach 12-28 maja w Tampere i Rydze. Złota broni reprezentacja Finlandii, która rok temu pokonała w wielkim finale Kanadę

PSZ, Polsat Sport