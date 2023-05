Już w ten weekend Karolina Kowalkiewcz (14-7, 1 KO, 3 Sub) stoczy swój 15. pojedynek w UFC. Rywalką Polki na najbliższej gali będzie Vanessa Demopoulos (9-4, 1 KO, 4 Sub). W main evencie zobaczymy starcie, w którym rękawice skrzyżują Mackenzie Dern (12-3, 7 Sub) i Angela Hill (15-12, 5 KO). Transmisja gali UFC z walkami Kowalkiewicz - Demopoulos i Dern - Hill w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.