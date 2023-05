Ach, co to był za mecz! Niesamowite emocje w polskim finale Ligi Mistrzów siatkarzy

Premierowa odsłona od początku toczyła się przy przewadze siatkarzy Jastrzębskiego Węgla (3:6). Gdy asem serwisowym popisał się Stephen Boyer (125 km/h), różnica wzrosła do czterech oczek (10:14). ZAKSA złapała kontakt, ale w końcówce znów przeważali jastrzębianie. Mieli piłkę setową przy stanie 21:24 i... pogubili się w kolejnych akcjach. ZAKSA doprowadziła do rywalizacji na przewagi, miała nawet piłkę setową po asie Aleksandra Śliwki (26:25). Wojnę nerwów wygrali jednak mistrzowie Polski, a bohaterem decydujących akcji był rezerwowy Rafał Szymura, który dobrze zaprezentował się w polu zagrywki (26:28).

Jastrzębianie uzyskali przewagę w początkowych fragmentach drugiego seta (6:8, 7:11). ZAKSA znów musiała gonić wynik i dopięła swego. Kędzierzynianie wykorzystali błędy rywali, asa dołożył Bartosz Bednorz i w krótkim czasie z 10:13 zrobiło się 18:14. ZAKSA złapała właściwy rytm i nie oddała przewagi do końca. Piłkę setową wywalczył skutecznym atakiem Bednorz (24:21), a brakujący punkt przyniósł serwis rywali w siatkę (25:22).

Uskrzydleni kędzierzynianie udanie rozpoczęli kolejną partię (3:0), ale mistrzowie Polski szybko odrobili straty (6:6). Groźnie wyglądał upadek Bednorza, który jednak szybko wrócił do gry. Przebudzenie jastrzębian nie trwało długo, bo ZAKSA szybko odzyskała inicjatywę, dobrze przyjmując i grając blokiem. Wyraźnie też ożywił się Łukasz Kaczmarek – poprawił skuteczność w ataku i dołożył kilka świetnych zagrywek. Przy jego serwisach wynik wyraźnie się rozjechał (seria od 16:11 do 23:11). W ostatniej akcji seta Śliwka kiwnął za blok rywali (25:14).

Jastrzębianie wrócili do gry na początku kolejnej partii, co przyniosło wyrównaną grę obu ekip (7:7). Wynik długo oscylował wokół remisu. ZAKSA przegrywała 14:16, ale wygrała cztery kolejne akcje i było 18:16. W decydującą fazę seta obie ekipy weszły przy wyniku 20:20, a kluczowe momenty przyniosły sporo emocji. Po przestrzelonej zagrywce rywali kędzierzynianie mieli piłkę meczową (24:23), ale chwilę później rozpoczęła się gra na przewagi. Dostarczyła ona kibicom ogromnych emocji. Raz jedna, raz druga strona miała piłkę setową. Wygrali jastrzębianie, a ostatnie słowo należało do Tomasza Fornala (28:30).

Triumfatora siatkarskiej Ligi Mistrzów 2023 wyłonił więc tie-break. Lepiej rozpoczęła go drużyna z Kędzierzyna-Koźla, która po ataku Śliwki miała trzy oczka zaliczki przy zmianie stron (8:5). Mistrzowie Polski nie rezygnowali i odrobili straty, gdy dwoma asami popisał się Jurij Gladyr (9:9). Znów losy seta ważyły się do samego końca. Punktowy blok Marcina Janusza dał ZAKSIE piłkę meczową, a w kolejnej akcji skutecznie zaatakował ze środka David Smith (15:12). Po chwili nastąpił wybuch radości kędzierzyńskich siatkarzy, którzy po raz trzeci z rzędu wygrali Ligę Mistrzów!

Najwięcej punktów: Bartosz Bednorz (23), Aleksander Śliwka (19), Łukasz Kaczmarek (15), David Smith (13) – ZAKSA; Stephen Boyer (20), Trevor Clevenot (18), Tomasz Fornal (16), Jurij Gladyr (11) – Jastrzębski Węgiel.

Obie ekipy walczyły w tym sezonie również o trofea w Polsce. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla pokonali Grupa Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle w walce o złoto mistrzostw Polski. Finałową rywalizację do trzech zwycięstw wygrali zdecydowanie 3—0 (3:0, 3:1, 3:0). ZAKSA z kolei ograła wcześniej jastrzębian w finale Pucharu Polski (3:0). W finale najważniejszego z europejskich pucharów również górą byli kędzierzynianie.

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Jastrzębski Węgiel 3:2 (26:28, 25:22, 25:14, 28:30, 15:12)

ZAKSA: Aleksander Śliwka, David Smith, Łukasz Kaczmarek, Bartosz Bednorz, Norbert Huber, Marcin Janusz – Erik Shoji (libero) oraz Bartłomiej Kluth, Przemysław Stępień, Dmytro Paszycki. Trener: Tuomas Sammelvuo.

Jastrzębski Węgiel: Tomasz Fornal, Moustapha M'Baye, Stephen Boyer, Trevor Clevenot, Jurij Gladyr, Benjamin Toniutti – Jakub Popiwczak (libero) oraz Jan Hadrava, Eemi Tervaportti, Rafał Szymura. Trener: Marcelo Mendez.

Sędziowie: Stefano Cesare (Włochy) – Ricardo Ferreira (Portugalia).

