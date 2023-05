W styczniu Jan Zieliński w parze z Hugo Nysem dotarli do finału Australian Open. Ostatecznie Polak i Monakijczyk przegrali walkę o tytuł, ale wyraźnie zaznaczyli swoją obecność w czołówce światowego debla. Jest to dobry prognostyk przed zbliżającym się wielkoszlemowym French Open.

ZOBACZ TAKŻE: ATP w Rzymie: Jan Zieliński/Hugo Nys - Robin Haase/Botic van de Zandschulp. Transmisja TV i stream online

W niedzielę Zieliński i Nys mają szansę sięgnąć po największy sukces w historii wspólnych startów. Najpierw muszą jednak pokonać parę Robin Haase i Botic Van De Zandschulp. Awans tej dwójki do finału to spora niespodzianka. Obaj zawodnicy to przede wszystkim specjaliści od gry singlowej. W deblu występują razem sporadycznie. W finale rzymskiego tysięcznika zagrają w parze po raz pierwszy od Australian Open w 2022 roku, gdzie odpadli już w II rundzie.

Relacja i wynik na żywo meczu Hugo Nys/Jan Zieliński - Robin Haase/Botic Van De Zandschulp na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

K.P/Polsat Sport