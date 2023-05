Grbić zachwycony postawą ZAKSY. "Tworzą historię"

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle po raz trzeci z rzędu wygrała Ligę Mistrzów. W wielkim finale tych rozgrywek w Turynie pokonała po pięciosetowym boju Jastrzębski Węgiel. Spotkanie było bardzo dramatyczne, a kędzierzynianie w znakomitym stylu zrewanżowali się jastrzębianom za niedawną porażkę w finale PlusLigi. Zdaniem selekcjonera reprezentacji Polski Nikoli Grbicia, siła mentalna była wielkim atutem Zaksy.

- ZAKSA pokazała siłę, bardzo dużą mentalną moc, determinację, psychicznie byli bardzo mocni. Tworzą historię. Wygrać Ligę Mistrzów trzy razy z rzędu to wielkie osiągnięcie - stwierdził Grbić, który w przeszłości przez dwa lata był trenerem ZAKSY.

Jednym z architektów triumfu ZAKSY był David Smith. Amerykanin zagrał kapitalne zawody i został wybrany MVP meczu finałowego. Grbić mocno pochwalił postawę środkowego kędzierzynian.

- David Smith uważam, że jest to jeden z najbardziej niedocenianych siatkarzy, potrzebuje zainteresowania ze strony najlepszych klubów w Europie, zwłaszcza włoskich, bo w tej lidze on nie grał. Jest to jeden z najlepszych środkowych w Europie, potrafi wszystko - powiedział serbski trener.

Niedługo zacznie się sezon reprezentacyjny. Grbić jest na niego przygotowany i liczy, że zawodnicy utrzymają wysoką formę.

- Przed nami dwa tygodnie przerwy. Mamy szczęście, że w kadrze mamy w kim wybierać, mamy mnóstwo świetnych siatkarzy i myślę, że utrzymają poziom jakości, jaki prezentowali na przestrzeni sezonu - dodał.

PSZ, Polsat Sport