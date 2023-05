Polscy zawodnicy zagrali z Carlsenem! Jak im poszło?

Pełna sala, burzliwe oklaski nie tylko dla polskich graczy, setki rozdanych autografów – pierwszy dzień turnieju szachów szybkich w ramach Superbet Rapid & Blitz Poland 2023 wypadł wyjątkowo okazale. Turniej szachów szybkich rozgrywany będzie do wtorku, później najlepsi gracze świata rywalizować będą w szachach błyskawicznych (do czwartku 25 maja). Zawody zakończą się uroczystą ceremonią wręczenia nagród.



– W pierwszym dniu turnieju Superbet Rapid & Blitz Poland 2023 nie mogliśmy sobie wymarzyć lepszego otwarcia – Radek Wojtaszek i Jan-Krzysztof Duda zmierzyli się z Magnusem Carlsenem – opowiada Adam Lamentowicz, prezes zarządu polskiego oddziału spółki Superbet, sponsora turnieju. – Frekwencja i zaangażowanie kibiców były niesamowite, przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Sala w Centrum Konferencyjnym Polin była wypełniona do ostatniego miejsca, przed muzeum ustawiała się kolejka, bo przy kolejnych rundach kibice mogli się zmieniać. Zawodom towarzyszyły olbrzymie pozytywne emocje. Gdy porównam zainteresowanie sprzed roku, to w tej chwili jest ono jeszcze większe. Być może przyciąga magia Magnusa Carlsena, być może dotarliśmy do większego grona odbiorców, bo turniej odbywa się już po raz drugi. Tak wspaniała frekwencja zapowiada się aż do końca zawodów i to nas bardzo cieszy – dodaje.

Sobotnie losowanie sprawiło, że już w niedzielę dwaj polscy zawodnicy mierzyli się z legendą szachów Magnusem Carlsenem. Te starcia wzbudziły ekstazę wśród biało-czerwonych kibiców, a każdy z pojedynków zakończyła żywiołowa reakcja fanów. Tym bardziej, że Radosław Wojtaszek pokonał Carlsena!

– Nie myślę w kategorii samego wyniku, staram się grać z rundy na rundę, a nie zastanawiać się, z kim przyszło mi się mierzyć – opowiada Radosław Wojtaszek. – Poza samym graniem dostrzegam wspaniałą atmosferę, która panuje wokół Superbet Rapid & Blitz Poland 2023. Zastanawiałem się, czy bardziej mnie ucieszyła sama wygrana z Magnusem, czy może raczej fakt, że było to w Warszawie i że otrzymałem tak wspaniałe wsparcie od polskich kibiców. Było to coś niesamowitego, spodziewałem się dobrej atmosfery, ale nie byłem w stanie sobie wyobrazić, że może to być coś aż tak przyjemnego. Uwielbiam dobre wydarzenia sportowe, też jestem kibicem, dlatego tak bardzo cieszy mnie fakt, że nie odbiegamy od innych dyscyplin, jeśli chodzi o poziom emocji czy zainteresowanie. Było to dzisiaj bardzo widać, sala wypełniona po brzegi, dla nas zawodników to było coś rewelacyjnego – podkreśla polski arcymistrz, który w dwóch pozostałych niedzielnych pojedynkach osiągnął dwa remisy. Ale największy aplauz publiczności wzbudził jego triumf nad Carlsenem.

Norweg w taki sposób skomentował swój niedzielny występ: – Cóż, granie jako były mistrz świata jest całkiem w porządku – mówi Magnus Carlsen, który rozegrał w Warszawie swoje pierwsze partie i wykonał pierwszy ruch po tym, jak oficjalnie przestał być mistrzem świata. – Zagrałem dzisiaj w dwóch partiach trochę ostrzej niż zazwyczaj i być może jutro wrócę do trochę innego stylu gry, ale czasem warto testować nowe rozwiązania. Spróbowałem polskiego otwarcia, ale tym razem nie wypaliło – dodaje legenda światowych szachów, która w drugim starciu z reprezentantem Polski – Janem-Krzysztofem Dudą, zremisowała.

– Dwie wygrane jednego dnia to dobry wynik, niezależnie od tego, z którym z rywali przyszło mi się mierzyć – podsumowuje Jan-Krzysztof Duda, który poza remisem z Carlsenem, wygrał dwa pozostałe starcia. – Pierwsza partia była trochę chwiejna, trudno było ocenić, sytuacja była bardzo skomplikowana. Na szczęście nie popełniałem rażących błędów, druga partia była trochę wymęczona, niczym na ringu. Cieszę się z przebiegu pierwszego dnia, a już jutro czeka mnie pojedynek z Radkiem. Drugi i trzeci dzień będą zapewne trochę trudniejsze, bo może się pojawić presja wyniku, ale jestem dobrej myśli – dodaje Polak, który po pierwszym dniu lideruje w klasyfikacji generalnej.

Przypomnijmy, że turniej rozgrywany w Warszawie ma prawdziwie gwiazdorską obsadę. Poza czołówką rankingu szachów szybkich (Magnus Carlsen, Wesley So, Jan-Krzysztof Duda, Richard Rapport, Maxim Vachier-Lagrave) zagrają jeszcze nasz arcymistrz Radosław Wojtaszek oraz Anish Giri, Levon Aronian, Bogdan-Daniel Deac i Kirił Szewczenko. Organizację tego jednego z najsilniej w historii obsadzonych turniejów szachowych rozgrywanych w Polsce wspierają zakłady bukmacherskie Superbet.

W ramach całego cyklu (z łączną pulą nagród 1,4 miliona dolarów, w samej Warszawie w puli do wygrania będzie aż 175 tysięcy dolarów, a zwycięzca zgarnie 40 tysięcy!) odbył się już turniej w Bukareszcie (szachy klasyczne), a po Warszawie szachiści spotkają się jeszcze w Zagrzebiu, by pod koniec roku przenieść się do Saint Louis w USA, gdzie na przełomie listopada i grudnia odbędzie się ostatni, piąty turniej.

Wyniki 1. dnia Superbet Rapid & Blitz Poland 2023 (szachy szybkie):

Radosław Wojtaszek – Magnus Carlsen 1-0, Richard Rapport – Wojtaszek 1-1, Wojtaszek – Kirił Szewczenko 1-1; Jan-Krzysztof Duda – Anisz Giri 1-0, Bogdan-Daniel Deac – Duda 0-1, Duda - Carlsen 1-1; w poniedziałek 22 maja rundy 4, 5 i 6.

Klasyfikacja generalna (po 3 rundach):

Jan-Krzysztof Duda 5/6

Wesley So 5/6

Levon Aronian 5/6

Maxim Vachier-Lagrave 4/6

Radosław Wojtaszek 4/6

Richard Rapport 3/6 Magnus Carlsen 2/6 Anisz Giri 1/6

Kirił Szewczenko 1/6

Bogdan-Daniel Deac 0/6

