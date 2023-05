W Bełchatowie mogą mówić o najgorszym sezonie od lat. Brak awansu do fazy play-off i aż dziewiętnaście odniesionych porażek to te największe z grzechów bełchatowian. Do tego pojawiły się liczne problemy natury organizacyjnej i finansowej. Z rolą prezesa klubu po wielu latach pożegnał się Konrad Piechocki.

W środowisku siatkarskim od wielu tygodni mówiło się, że większość składu Skry z zakończonej niedawno kampanii zostanie wymieniona. Do tej pory klub oficjalnie poinformował o rozstaniu z Karolem Kłosem, Filippo Lanzą, Mateuszem Bieńkiem i Aleksandarem Atanasijeviciem. Ponadto sportowe kariery zdecydowali się zakończyć Robert Milczarek i Dawid Gunia. W poniedziałek bełchatowianie pożegnali kolejnego siatkarza.

Mowa o holenderskim przyjmującym Dicku Kooyu. Zawodnik pochodzący z prowincji Utrecht występował w Bełchatowie przez dwa ostatnie sezony. Przez ten czas zdobył dla wielokrotnych mistrzów kraju 747 punktów. W większości spotkań wychodził na parkiet w podstawowej szóstce Skry.