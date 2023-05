Polski siatkarz odszedł z klubu! Czy trafi do innego zespołu z PlusLigi?

Firszt był zawodnikiem ekipy Cerrad Enea Czarni Radom od sezonu 2019/2020. W sumie reprezentował ekipę z województwa mazowieckiego w 98 spotkaniach, w których zdobył w sumie 463 punkty. Kontrakt przyjmującego nie został jednak przedłużony, przez co Firszt pożegnał się z radomską ekipą po czterech sezonach.

ZOBACZ TAKŻE: Utytułowany siatkarz ma nowy klub! Weteran gra dalej

"Dziękujemy Ci Bartosz za reprezentowanie barw naszego klubu! Życzymy Ci powodzenia w dalszej karierze i do zobaczenia!" - można przeczytać w oświadczeniu klubu.

Po wypełnieniu obecnego kontraktu Bartosz Firszt odejdzie z drużyny @_CzarniRadom_ , którego barw bronił przez ostatnie 4️⃣ sezony 🤝 #DziękujemyBartosz za reprezentowanie barw naszego klubu 🤝



Więcej: 🔗 https://t.co/PzghO9OfcK#CerradEneaCzarniRadom | @PlusLiga_ pic.twitter.com/YHrGkYA9fo — Cerrad Enea Czarni Radom (@_CzarniRadom_) May 22, 2023

Już w kwietniu informowaliśmy, że pozyskaniem przyjmującego zainteresowany jest inny klub, grający na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Według naszych informacji Polak już niedługo może trafić do ekipy Ślepsk Malow Suwałki.

Firszt swoje pierwsze kroki w siatkarskim świecie stawiał w ekipie MUKS Huragan Wołomin. Później przeniósł się do zespołu KS Metro Warszawa, z którego trafił do SMS Spała, a następnie do Stoczni Szczecin. Podczas reprezentowania drużyny ze Szczecina poleciał do Włoch na staż do Cucine Lube Civitanova. Później na zasadzie wypożyczenia trafił do BBTS Bielsko-Biała. W sezonie 2019/2020 dołączył do Cerrad Enea Czarnych Radom.

AA, Polsat Sport