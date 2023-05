Tak postanowiła zmotywować piłkarzy! Jest tylko jeden warunek (ZDJĘCIA)

Mistrzyni świata IBF w kategorii koguciej Ebanie Bridges postanowiła w niecodzienny sposób zmotywować piłkarzy Leeds United do lepszej gry. Zawodnicy angielskiej ekipy muszą tylko utrzymać się na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Anglii.

Leeds United nie prezentuje się najlepiej w tym sezonie Premier League. Piłkarze ekipy z Elland Road plasują się obecnie na 18. miejscu w ligowej tabeli, czyli w strefie spadkowej. Na kolejkę przed końcem mają dwa punkty straty do Evertonu. O utrzymaniu Leeds United na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Anglii zadecydują zatem najbliższe starcia. Drużyna z Leeds zmierzy się z Tottenhamem, a Everton stanie naprzeciwko Bournemouth.

Dodatkowej motywacji piłkarzom Leeds United postanowiła dodać Ebanie Bridges, która jest fanką zespołu prowadzonego przez Sama Allardyce'a. Mistrzyni świata IBF w kategorii koguciej zdradziła swoje zamiary w rozmowie z "talkSPORT".

- Jeżeli się utrzymacie, to wejdę po meczu do szatni i pokaże wam moje piersi. Każdego z was pocałuje. Dam wam darmowe subskrypcje na moje konto na platformie "OnlyFans" - powiedziała.

Warto przypomnieć, że Bridges to jedna z najpopularniejszych pięściarek na świecie. Australijka w marcu 2022 roku sięgnęła po mistrzostwo świata IBF w kategorii koguciej. Dziewięć miesięcy później obroniła swój tytuł. Jej konto na Instagramie śledzi ponad 700 tysięcy osób.

