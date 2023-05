Zamieszanie z siatkarzem reprezentacji Polski! Zagra w Bełchatowie czy w Zawierciu?

Sytuacja PGE Skry Bełchatów po wydarzeniach minionego sezonu wydawała się bardzo niepewna. Podczas niedawnej konferencji prasowej p.o. prezesa Piotr Bielarczyk zapewnił jednak, że drużyna będzie nadal występowała w rozgrywkach PlusLigi i jej przyszłość nie jest zagrożona. Na temat sytuacji w klubie i transferów na kolejny sezon dyskutowano na kanale "Prawda siatki".

– Skra dostanie pieniądze, Skra będzie żyła. Z tego co wiemy zagrają Grzegorz Łomacz i Łukasz Wiśniewski. Mateusz Poręba będzie wypożyczony na rok. Dostał po tyłku tak, że nikt już więcej nie podpisze trzech kontraktów. To jest nauczka dla zawodników i dobre dla klubów, prezesów i agentów, żeby nikt więcej nie zrobił już takiego numeru. Dostał zgodę na wypożyczenie i będzie chyba grał w tym Bełchatowie – powiedział Jakub Bednaruk.

Nie wiadomo, gdzie zagra Karol Butryn. Atakujący reprezentacji Polski rozstał się z Indykpolem AZS Olsztyn. Miał grać w PGE Skrze, ale problemy tego klubu sprawiły, że może trafić do Aluron CMC Warty Zawiercie.

– Jest problem z Karolem Butrynem, który jest bardzo blisko Zawiercia... Tam Dawid Konarski dostanie zgodę na szukanie klubu. Zobaczymy, jak to się skończy. Problem jest taki, że Skra Butryna chce i on ma podpisaną umowę. Z Butrynem jest zamieszanie, bo on musi jeszcze spłacić siebie w Olsztynie, bo tam ma kilkaset tysięcy złotych do spłacenia swojego starego kontraktu – zaznaczył ekspert Polsatu Sport.

– W Bełchatowie stwierdzili, że wszystkie kontrakty są nieważne. Usiedli jeszcze raz do rozmów z tymi chłopakami, których chcieli. Pewnie zaczęli od Łomacza. Butryna też chcą, tylko w realnych pieniądzach... Skład będzie jednak niezły i wszystko powinno potoczyć się pozytywnie – dodał Bednaruk.

