Polscy wioślarze przed poważnym testem

Polacy opuścili pierwsze zawody Pucharu Świata, które na początku maja odbyły się w Zagrzebiu. W Słowenii szkoleniowcy poszczególnych grup będą mieli okazję sprawdzić załogi; w wielu przypadkach popłyną one w zupełnie nowym personalnym zestawieniu.

"To już są jednak ostatnie przymiarki do składów, które w dalszej części sezonu chcielibyśmy doszlifować. Oczywiście, zmiany są jeszcze możliwe i jest na to czas, ale też powoli musimy +zamykać+ osady, bo ten czas potrzebny jest także na zgranie się. Liczymy, że te mistrzostwa pokażą nam, że kierunek, który obraliśmy przed sezonem jest właściwy. Wszyscy przyjechali tu z bardzo bojowym nastawieniem na dobre występy. Potencjał, który drzemie w osadach jest bardzo różny, ale kilka z nich ma szansę na progres w stosunku do poprzedniego sezonu i co za tym idzie, na dobry wynik" – powiedział PAP dyrektor sportowy Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Andrzej Krzepiński.

W mistrzostwach, które rozpoczną się w czwartek, z powodu kontuzji nie wystąpi Artur Mikołajczewski, który z Jerzym Kowalskim tworzył dwójkę podwójną wagi lekkiej. Kowalski popłynie w duecie z Danielem Gałęzą.

Zupełnie nową załogę stworzył Wiktor Chabel z Michałem Szpakowskim, którzy wystartują w dwójce bez sternika. 37-letni Chabel przez niemal całą karierę rywalizował na wiosłach krótkich, głównie w czwórce podwójnej. Z kolei o trzy lata młodszy Szpakowski to mistrz świata w czwórce bez sternika.

"Bardzo ładnie się ta dwójka złożyła i mocno liczę na występ tej osady. Panowie to w końcu czołowi zawodnicy w Polsce, którzy po takim okresie zawahania i przestoju znów mają szanse na wysokie lokaty. Nie ukrywam, że naszym głównym kandydatem do medalu jest czwórka podwójna, natomiast w każdym sezonie powstają nowe osady na świecie i my też musimy być czujni. Wystawiamy także ósemkę, natomiast najpierw chcemy zobaczyć jak się zaprezentuje, a później ją ocenimy" – podkreślił Krzepiński.

Także w żeńskiej kadrze nastąpiło sporo zmian. Marta Wieliczko i Katarzyna Zillmann, czyli połowa srebrnej czwórki podwójnej z Tokio popłyną w dwójce podwójnej. Z kolei Joanna Dittmann, Paulina Chrzanowska, Izabela Gałek i Barbara Streng stworzyły nową czwórkę podwójną.

"W przypadku wielu kobiecych osad doświadczenie splata się z młodością. I z takiego połączenia może powstać wybuchowy skład. Tu nie ma osad, które można skreślać na starcie i nie liczyć na nie wcale. Dziewczyny mają też swoje ambicje" – zaznaczył dyrektor sportowy związku.

Tymczasem w Bledzie pogoda trochę pokrzyżowała szyki uczestnikom, bowiem we wtorek z powodu burzy treningi zostały wstrzymane. Od czwartku aura ma się zdecydowanie poprawić. Pierwsze finały zaplanowano na sobotę.

W Bledzie wystąpi 560 zawodników z 33 krajów.

Skład reprezentacji Polski na ME:

mężczyźni:

jedynka wagi lekkiej: Łukasz Sawicki (AZS AWF Warszawa);

dwójka podwójna wagi lekkiej: Jerzy Kowalski (Gopło Kruszwica), Daniel Gałęza (Drakkar Gdańsk);

jedynka: Paweł Płomiński (WTW Warszawa)

dwójka podwójna: Krzysztof Kasparek (Posnania RBW), Szymon Pośnik (AZS AWF Warszawa);

dwójka bez sternika: Wiktor Chabel (Posnania RBW), Szpakowski Michał (Posnania RBW);

czwórka: Fabian Barański (WTW Włocławek), Mateusz Biskup (RTW Lotto Bydgostia), Dominik Czaja (AZS AWF Warszawa), Mirosław Ziętarski (AZS UMK Toruń);

czwórka bez sternika: Mikołaj Burda (RTW Lotto Bydgostia), Emilian Jackowiak (Posnania RBW), Łukasz Posyłajka (AZS Szczecin); Mateusz Wilangowski (Wisła Grudziądz);

ósemka: Emilian Jackowiak, Mikołaj Januszewski, Damian Józefowicz, Jerzy Kaczmarek, Wojciech Szwarc, Przemysław Wanat (wszyscy Posnania RBW), Piotr Juszczak (AZS AWF Kraków), Tomasz Skurzyński, Oskar Streich (AZS UMK Toruń), Adam Woźniak (AZS AWF Warszawa);

kobiety:

jedynka wagi lekkiej: Jessika Sobocińska (Posnania RBW);

dwójka podwójna wagi lekkiej: Martyna Radosz (RTW Lotto Bydgostia), Katarzyna Wełna (AZS AWF Kraków);

dwójka podwójna: Katarzyna Zillmann (AZS UMK Toruń), Marta Wieliczko (Wisła Grudziądz);

dwójka bez sterniczki: Anna Potrzuska (AZS AWFiS Gdańsk), Barbara Jęchorek (Posnania RBW);

czwórka podwójna: Paulina Chrzanowska, Joanna Dittmann, Izabela Gałek (wszyscy RTW Lotto Bydgostia), Barbara Streng (BTW Bydgoszcz);

czwórka bez sterniczki: Olga Michałkiewicz, Katarzyna Boruch, Zuzanna Lesner, Wiktoria Kaźmierczak (wszyscy AZS AWF Gorzów Wlkp.).

K.P, PAP