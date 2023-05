13-latek zachwyca w Grand Chess Tour. Na koncie ma zwycięstwa z arcymistrzami

Na zakończenie ceremonii otwarcia prestiżowego turnieju Superbet Rapid & Blitz Chess w Centrum Konferencyjnym Polin na Muranowie odbyła się symultana szachowa, którą rozpoczął lider światowego rankingu Magnus Carlsen, a kontynuowali arcymistrzowie uczestniczący w zmaganiach. Tichon był jednym z trzech spośród przeciwników gwiazd królewskiej gry, który wygrał swoją partię.

Środowisko szachowe usłyszało o nim osiem lat wcześniej, gdy pięciolatek z Charkowa trafił na listę rankingową dorosłych graczy. O tym, że jest jednym z najzdolniejszych zawodników swojego pokolenia przekonywał w kolejnych latach, pokonując rywali z poziomu arcymistrza i zdobywając czterokrotnie złote medale mistrzostw świata w szachach szybkich i błyskawicznych do lat 10 i do lat 12.

Do Warszawy, gdzie mieszka od 1 grudnia, trafił z ogarniętej wojną Ukrainy prosto z obozowego hostelu dla uchodźców w Użgorodzie, dzięki Fundacji CRIDO.

„O Tichonie Czerniajewie dowiedziałam się od prezesa Polskiego Pen Clubu Marka Radziwona, który jesienią w trakcie wizyty w Ukrainie spotkał rodzinę niesamowitego szachisty Tichona. Marek chciał zorganizować akcję przez media społecznościowe, żeby sfinansować jej podróż i pobyt w Polsce, prosząc o pomoc swoich znajomych. Marzyło mu się, żeby ta rodzina przez rok mogła godnie żyć, bez pogoni za utrzymaniem, by pielęgnować ten wielki talent nastolatka.

- W fundacji, której jednym z celów jest wspieranie uzdolnionych dzieci, rozpoczęliśmy współpracę z Markiem przy sprowadzeniu właśnie tej rodziny do Polski. Znaleźliśmy mieszkanie na warszawskiej Pradze. Mama Tichona dostaje od nas co miesiąc wsparcie finansowe, żeby skupić się na kształceniu dzieci, które od lat są w edukacji domowej, co wymaga bardzo dużo pracy ze strony opiekunów, rodziców. No i oczywiście Tichon wiele godzin dziennie gra i ćwiczy on line pod okiem trenerów” - mówi PAP Anna Grąbczewska, prezes Fundacji CRIDO.

Szachową stroną wspierania Czerniajewa zajmuje się sztab najlepszego polskiego arcymistrza Jana-Krzysztofa Dudy.

„Podzieliliśmy się – fundacja dba o organizację życia Tichona i rodziny, my skupiamy się na części szachowej oraz wspieramy poprzez dawanie na prowadzone regularnie aukcje charytatywne różnych rzeczy związanych z Dudą. Informacje o aukcjach publikujemy w jego mediach społecznościowych. Ostatnio przekazaliśmy specjalny fotel, na którym Janek gra, także różne książki, pamiątki. Staramy się też umożliwiać starty utalentowanemu szachiście. Właśnie od wtorku Tichon będzie grał w dziesięcioosobowym turnieju w Legnicy, w którym będzie się starał wypełnić normę arcymistrzowską” – podkreśla Adam Dzwonkowski ze sztabu Jana-Krzysztofa Dudy.