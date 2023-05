Tam ma pracować Lavarini! Poprowadzi... polską gwiazdę!

W czwartek rano włoski klub z Novary poinformował o rozwiązaniu kontraktu z trenerem Stefano Lavarinim. To rozpoczęło spekulacje na temat nowego pracodawcy włoskiego szkoleniowca, którym najbardziej prawdopodobnym wydaje się być turecki klub Fenerbahce Opet Stambuł.

Kika miesięcy temu zagraniczne media rozpoczęły spekulacje na temat klubowej przyszłości Stefano Lavariniego. Najgłośniej mówiono wówczas o tym, że Włoch wybierze turecki kierunek i poprowadzi jeden ze stambulskich zespołów, zastępując Zorana Terzica. W lutym jednak Igor Gorgonzola Novara ogłosiła przedłużenie kontraktu ze szkoleniowcem, z którym współpracowała od 2020 roku, co najmniej do czerwca 2024 roku, co zakończyło wszystkie spekulacje.

W czwartek doszło jednak do zwrotu akcji. Władze włoskiego klubu poinformowały w mediach społecznościowych o rozwiązaniu kontraktu z Lavarinim, tłumacząc tę decyzję odmienną wizją obu stron na prowadzenie zespołu w kolejnych miesiącach.

Po tej informacji ponownie rozpoczęto spekulacje na temat nowego miejsca pracy selekcjonera reprezentacji Polski. Jak podaje Gian Luca Pasini, powołując się również na tureckie media, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest, że Lavarini od przyszłego sezonu rozpocznie współpracę z tegorocznymi mistrzyniami Turcji – zespołem Fenerbahce Opet Stambuł. Włoch ma zastąpić Zorana Terzica, który według doniesień przeniesie się do Kazania.

Zespół Fenerbahce Opet Stambuł to jeden z najbardziej utytułowanych tureckich klubów, mający na swoim koncie trzynaście tytułów mistrza kraju, złoty medal klubowych mistrzostw świata (2010) oraz zwycięstwo Ligi Mistrzyń (2012). W poprzednich latach barwy klubu ze Stambułu reprezentowały Polki: Katarzyna Skowrońska-Dolata, Berenika Tomsia i Katarzyna Skorupa. Od przyszłego sezonu w Fenerbahce występować ma z kolei Magdalena Stysiak, która z trenerem Lavarinim będzie współpracować przez najbliższe miesiące w reprezentacji Polski.

OL, Polsat Sport