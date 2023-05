Zwycięstwo Brytyjczyka na czwartym etapie kolarskiego Orlen Wyścigu Narodów. Lider bez zmian

Donaldson najszybciej finiszował z 32-osobowej grupy, wyprzedzając zwycięzców dwóch poprzednich odcinków - swojego rodaka Lukasa Nerurkara oraz Włocha Francesco Busatto. W czołówce nie było żadnego polskiego kolarza. Najlepszy z nich, startujący w barwach reprezentacji Mateusz Gajdulewicz zajął 38. miejsce ze stratą 51 sekund.

"Popełniłem błąd na zjeździe około 50 km od mety i rozbiłem się na nawrocie. Musiałem skorzystać z pomocy chłopaków z drużyny. Tempo było bardzo wysokie, a ja byłem daleko w tyle. To był bardzo ciężki powrót, około 20 km na pełnym gazie. Kiedy wróciliśmy, wiedzieliśmy, że mamy duże szanse. Czuję się świetnie, to moje pierwsze zwycięstwo i nie mógłbym być szczęśliwszy. Trasa była fantastyczna w pięknym kraju. Mój zespół ciężko pracował, a ja im się odwdzięczyłem" - powiedział Donaldson.

W klasyfikacji generalnej Mengel ma przewagę 31 sekund nad Nerurkarem oraz 41 sekund nad Słoweńcem Galem Glivarem. Z Polaków najwyżej sklasyfikowany jest Michał Sędzielewski z reprezentacji - na 41. pozycji ze stratą 8.35.

W pięcioetapowym wyścigu, którego trasa prowadzi przez Węgry i Słowację do Polski, wystartowały 22 narodowe reprezentacje zawodników do lat 23 oraz dodatkowo trzy polskie ekipy. Rywalizacja zakończy się w niedzielę etapem z Sanoka do hotelu "Arłamów".

Orlen Wyścig Narodów jest jedną z trzech największych imprez w tej kategorii wiekowej, obok Tour de l'Avenir we Francji oraz Wyścigu Pokoju w Czechach.