Gwiazda zostaje w Chemiku Police! "Chcemy odzyskać tytuł mistrza Polski"

Agnieszka Korneluk była w minionym sezonie jedną z najlepszych środkowych Tauron Ligi. W 28 meczach zdobyła 268 punktów (ponad dziesięć na mecz). Była drugą najlepiej blokującą ekstraklasy, kończąc rozgrywki z 84 punktowymi blokami.

Zobacz także: Wielki powrót! Słynny klub siatkarski zmienił trenera

– Po minionym sezonie ligowym do głowy przychodzi mi jedna myśl - w przyszłym roku chcemy odzyskać tytuł mistrza Polski. Chemika na pewno na to stać, co udowadniał w przeszłości – powiedziała Korneluk.

Agnieszka Korneluk 2024 ✍🏻🏐



Kąka zostaje z nami na kolejny sezon, to będzie jej czwarty w barwach Grupa Azoty Chemika Police 🤝🏻 pic.twitter.com/OKGfgw5eXk — Grupa Azoty Chemik Police (@kpschemikpolice) May 28, 2023

Siatkarka przebywa obecnie w Turcji. We wtorek, wraz z reprezentacją Polski, rozpocznie rozgrywki Ligi Narodów.

Skład Grupa Azoty Chemika Police na sezon 2023/24 (stan na 28 maja):

rozgrywające: Marlena Kowalewska

przyjmujące: Martyna Łukasik

atakujące:

środkowe: Agnieszka Korneluk

libero:

RM, Polsat Sport