Za nami 33. kolejka Fortuna 1 Ligi. Do końca pozostała już tylko ostatnia seria gier. W tej kolejce poznaliśmy pierwszy zespół, który awansował oraz ostatniego spadkowicza, którym jest Skra Częstochowa. Najwyższy czas więc podsumować to, co działo się na pierwszoligowych boiskach w weekend. Transmisja Magazynu Fortuna 1 Liga w Polsacie Sport Extra, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:30.