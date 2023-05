Niedzielny mecz był wyjątkowy dla sympatyków FC Barcelona. Było to ostatnie spotkanie katalońskiego klubu na Camp Nou przed planowaną renowacją tego stadionu. W czasie przebudowy drużyna będzie grać na innym barcelońskim obiekcie Stadionie Olimpijskim. W trakcie spotkania pożegnano natomiast dwie klubowe legendy Sergio Busquetsa i Jordiego Albę, którzy wraz z końcem bieżącej kampanii żegnają się z FC Barcelona.

Katalończycy zaczęli to spotkanie z wysokiego "C". Już w pierwszej minucie zdobyli bramkę. Asystę zaliczył Gavi, który zagrał do Ansu Fatiego i ten skierował piłkę do pustej bramki. Sytuacja Mallorki bardzo mocno skomplikowała się w 14. minucie. Czerwoną kartkę otrzymał Amath Ndiaye i musiał opuścić plac gry. W 24. minucie Fati zdobył swoją drugą bramkę w tym meczu. Tym razem podawał Lewandowski, który zagrał w pole karne do Fatiego, a ten płaskim uderzeniem pokonał bramkarza gości.

W drugiej połowie obraz meczu nie uległ zmianie. Cały czas grę prowadziła FC Barcelona, która zamknęła graczy Mallorki blisko ich pola karnego. W 70. minucie gracze Xaviego zdobyli trzeciego gola. Po zagraniu Ousmane'a Dembele Gavi dostał piłkę na skraju pola karnego i uderzył nie do obrony dla bramkarza.

FC Barcelona przełamała się po dwóch porażkach z rzędu. Katalończycy już wcześniej zapewnili sobie mistrzowski tytuł. Mallorca wygrała drugie spotkanie z rzędu. Kilka dni temu pokonała 1:0 Valencię.

FC Barcelona - Mallorca 3:0 (2:0)

Bramki: Ansu Fati 1,24, Gavi 70

PSZ, Polsat Sport