Trener reprezentacji Polski zdecydował! Te siatkarki pojadą na zgrupowanie kadry

Selekcjoner Jakub Głuszak ogłosił kadrę reprezentacji Polski siatkarek do lat 21. Wybrane przez trenera zawodniczki już niedługo udadzą się do Szczyrku na pierwsze w tym sezonie reprezentacyjnym zgrupowanie.

Przed młodzieżowymi reprezentantkami Polski tegoroczne mistrzostwa świata w Meksyku, których start zaplanowany jest na sierpień. Wcześniej natomiast podopieczne trenera Głuszaka zagrają w kwalifikacjach do przyszłorocznych mistrzostw Europy.

Głuszak kadrę do lat 21 objął pod koniec kwietnia. Były trener m.in. Chemika Police i Budowlanych Łódź ma do dyspozycji grupę niezwykle utalentowanych młodych zawodniczek, w tym również brązowe medalistki ME z zeszłego roku. W kadrze nie brakuje zawodniczek z doświadczeniem w Tauron Lidze, jak chociażby Dominika Pierzchała i Pola Janicka.

Zgrupowanie w Szczyrku ma rozpocząć się 7 czerwca. Ostatni dzień treningów zaplanowano na 23 czerwca. Drugim trenerem w sztabie Głuszaka jest Ryszard Litwin, natomiast asystentem Mikołaj Mariaskin.

Skład reprezentacji Polski siatkarek do lat 21:

Libero: Magdalena Kubas, Joanna Chorąża, Natalia Pajdak

Rozgrywające: Oliwia Milkowska, Maja Kott, Pola Janicka

Atakujące: Julia Stancelewska, Natalia Godlewska

Środkowe bloku: Gabriela Dębowska, Justyna Jankowska, Dominika Pierzchała, Natalia Kecher, Magda Stambrowska, Zofia Ejsmont

Przyjmujące: Wiktoria Niwald, Barbara Latos, Natalia Bandurska, Amelia Senica, Julia Papszun, Natalia Rejment