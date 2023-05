37-letni pomocnik nie znalazł się oficjalnie na liście piłkarzy powołanych na towarzyski mecz z Niemcami 16 czerwca w Warszawie i eliminacyjny do Euro 2024 z Mołdawią cztery dni później w Kiszyniowie.

Jak jednak zaznaczył Santos na wtorkowej konferencji prasowej, Błaszczykowski będzie mógł pożegnać się z kadrą na PGE Narodowym w meczu z Niemcami.

- Kuba Błaszczykowski nie mógł być na liście, ponieważ to lista powołanych na dwa najbliższe mecze. Oczywiście jest częścią historii polskiego futbolu. Miałem okazję, jako trener, grać przeciwko niemu. Reprezentacja chce go pożegnać z pewną ceremonią. Szanuję to, więc będzie obecny podczas meczu z Niemcami. Jeszcze porozmawiamy, jak to ma wyglądać. Zazwyczaj grał z numerem "16" na koszulce. To wskazuje na liczbę minut, jakie może rozegrać. Chcemy, żeby wystąpił przez 16 minut i później zostanie zmieniony - zapowiedział Santos.

Jak dodał, na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy Błaszczykowski dołączy na zgrupowanie kadry narodowej.

psz, PAP