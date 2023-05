We wtorek 30 maja Fernando Santos ogłosił powołania na mecze piłkarskiej reprezentacji Polski z Niemcami i Mołdawią. Zobaczcie, kogo zabraknie w zbliżających się spotkaniach Biało-Czerwonych.

Już niedługo piłkarska reprezentacja Polski rozpocznie kolejne zgrupowanie. Polacy najpierw rozegrają towarzyski mecz z Niemcami. Starcie, które odbędzie się 16 czerwca 2023 roku na PGE Narodowym, będzie wyjątkowe. Warto bowiem przypomnieć, że swój ostatni mecz z orłem na piersi zagra wtedy Jakub Błaszczykowski.

Później Biało-Czerwoni staną naprzeciwko reprezentacji Mołdawii. Będzie to trzecie spotkanie narodowej drużyny Polski w eliminacjach do mistrzostw Europy. Wcześniejsze starcia Polaków w walce o czempionat na Starym Kontynencie nie do końca potoczyły się po myśli Fernando Santosa. Jego podopieczni najpierw przegrali z Czechami (1:3), a później wygrali z Albanią (1:0).

We wtorek 30 maja portugalski szkoleniowiec ogłosił kadrę na zbliżające się spotkania. Niektórzy eksperci i kibice byli zaskoczeni decyzjami selekcjonera. Zobaczcie, którzy piłkarze nie otrzymali powołań.

AA, Polsat Sport