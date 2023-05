Babilon MMA 36. Pełna karta walk

10 czerwca w Ostrołęce odbędzie się trzecia w tym roku gala Babilon MMA. Znamy już całą kartę walk Babilon MMA 36. W dwóch najważniejszych pojedynkach do klatki wyjdą byli pretendenci do mistrzowskich pasów: Adam Łaguna (84 kg) oraz Damian Zorczykowski (66 kg). Transmisja z imprezy na kanałach grupy Polsat oraz w Polsat Box Go. Bilety w serwisie Eventim.

Karta walk Babilon MMA 36:

Walki zawodowe:



MMA 3 x 5 min – 84 kg: Adam Łaguna (6-2) vs Joel Kouadja (7-10)

MMA 3 x 5 min – 66 kg: Damian „Zordon” Zorczykowski (8-6) vs Kamil Warzybok (4-2)

K1 3 x 3 min – 86 kg: Karol Łasiewicki (3-3) vs Przemysław Tobiasz

MMA 3 x 5 min – 77 kg: Piotr „Golonidas” Golon (4-1) vs Karol Bromblik (2-1)

MMA 3 x 5 min – 70 kg: Marcin Skrzek (6-4) vs Szymon Karolczyk (4-3)

MMA 3 x 5 min – 77 kg: Dawid Kuczmarski (2-0) vs Arkadiusz Kolus (debiut)

MMA 3 x 5 min – 120 kg: Przemysław Kowalczyk (debiut) vs Maciej Sieracki (debiut)

MMA 3 x 5 min – 66 kg: Rafał Gnatkowski (debiut) vs Krystian Nosek (debiut)

Walka semi-pro:

MMA 3 x 3 min – 77 kg: Dominik Gręda vs Wojtek Wocial

KN, Informacja prasowa