Zwolnienie w NHL. Klub znalazł już następcę

Władze Nashville Predators, klubu hokejowej ligi NHL, dokonały zmiany na trenerskiej ławce. Andrew Brunette zastąpił Johna Hynesa - poinformowały we wtorek źródła zbliżone do ESPN.

Predators oficjalnie ogłosili zwolnienie Hynesa we wtorek, podając w oświadczeniu, że asystent trenera Dan Lambert został również zwolniony z obowiązków trenerskich. Obaj mieli jeszcze przez rok ważne kontrakty. Władze Predators jeszcze oficjalnie nie ogłosiły zatrudnienia 49-letniego Brunette.

Hynes w latach 2020-2023 osiągnął bilans 134-96-18 w 248 meczach sezonu regularnego jako główny trener Predators. Podczas swojej kadencji trzykrotnie kwalifikował się z zespołem do play off. W bieżących rozgrywkach drużyna z Nashville nie zdołała przejść do drugiej fazy rywalizacji.

Brunette wycofał się z profesjonalnej gry hokeja w 2013 roku i zakończył karierę z 733 punktami (268 goli, 465 asyst w 1110 meczach) i 35 punktami (17 goli, 18 asyst) w 49 meczach play off.

Po przejściu na sportową emeryturę pracował jako asystent trenera i zastępca dyrektora generalnego przez Minnesota Wild. W 2019 roku został zatrudniony przez Florida Panthers jako asystent głównego szkoleniowca. Ostatnio pełnił podobną funkcję w New Jersey Devils.

Brunette zostałby czwartym trenerem w historii zespołu. Wkrótce spodziewany jest oficjalny komunikat klubu.

K.P, PAP