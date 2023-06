Ważna decyzja beniaminka PlusLigi. "Giba jest nasz!"

– Jestem dumny, że będzie to mój kolejny – już trzeci sezon w drużynie Exact Systems Norwid Częstochowa. Pamiętam kiedy dołączyłem do rodziny norwidowskiej powiedziałem takie zdanie, że KS Norwid Częstochowa jest to klub – multimedalista rozgrywek młodzieżowych, a będziemy dążyć do tego aby zdobyć medal Tauron 1 ligi. Cieszę się, że udało nam się zrealizować ten cel w postaci złotego medalu i awansować do PlusLigi. Jedno wielkie marzenie już razem spełniliśmy, czas na kolejne – powiedział Krzysztof Gibek.

Zobacz także: Częstochowa wraca do PlusLigi! Niespodzianka w finale Tauron 1. Ligi siatkarzy

Przyjmujący to jeden z liderów Norwida. Będzie to dla niego trzeci sezon spędzony w błękitno-granatowych barwach. W minionych rozgrywkach zdobył 304 punkty i był jednym z najskuteczniejszych siatkarzy, którzy wywalczyli z częstochowską drużyną historyczny awans do Plusligi.





W drużynie zostaje również Sho Takahashi. Libero dołączył do Norwida przed sezonem 2022/23 i z miejsca stał się wiodącą postacią w zespole. W rankingu najlepiej przyjmujących siatkarzy pierwszoligowych rozgrywek zajął drugą lokatę z wynikiem 57,52%.

– Bardzo się cieszę, że w przyszłym sezonie znów zagram w zespole Norwida Częstochowa. Zdecydowałem się zostać w klubie na kolejny sezon, ze względu na wspaniałych kolegów, sztab trenerski oraz przede wszystkim fakt, że wreszcie będę mógł zagrać w Pluslidze. W kolejnym sezonie chcę mierzyć jeszcze wyżej i powalczyć wraz z naszymi wiernymi kibicami o jak najwięcej ligowych zwycięstw. Już nie mogę doczekać się startu sezonu 2023/24 – stwierdził Sho Takahashi.

RM, Polsat Sport, ksnorwidczestochowa.pl