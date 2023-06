Kapitalna gra polskich siatkarek! Tajlandia rozbita!

Mniej więcej do stanu 11:10 dla reprezentacji Polski pierwszy set miał wyrównany przebieg. Później podopieczne Stefano Lavariniego włączyły wyższy bieg i odjechały rywalkom (17:11). Ważne punkty w końcówce inauguracyjnej partii zdobyły Magdalena Jurczyk (22:16) i Monika Gałkowska (23:17). Seta, który w pełni przebiegał pod dyktando polek zamknęła skutecznym atakiem po bloku Martyna Łukasik (25:20).

ZOBACZ TAKŻE: Udany rewanż! Polacy zdali ostatni test przed Ligą Narodów

Idealnie rozpoczęła się dla Polek kolejna odsłona rywalizacji. Po asie serwisowym Olivii Różański było już 3:0 dla Biało-Czerwonych. Atak Magdaleny Stysiak z prawego skrzydła spowodował, że zrobiło się 5:1. Różański nie zamierzała zwalniać tempa i po jej skutecznym zbiciu Polki miały już sześć "oczek" przewagi (10:4). Na przestrzeni seta Tajlandki starały się zbliżyć do Polek, szczególnie za sprawą skutecznej Wipawee Srithong. Podopieczne Lavariniego nie dały sobie jednak zrobić krzywdy i pewnie wygrały. Świetną robotę zrobiła zwłaszcza Martyna Łukasik, której zagrywki siały popłoch w tajlandzkich szeregach. Drugą partię zakończyła na siatce wprowadzona chwilę wcześniej na parkiet Joanna Pacak (25:16).



4:1 wygrywały już Tajlandki po bloku na Stysiak na starcie trzeciego seta. Biało-Czerwone błyskawicznie doprowadziły jednak do wyrównania (4:4). Trzy autowe ataki siatkarek z Azji z rzędu pozwoliły Polkom zbudować przewagę w środkowej części seta (14:10). Zawodniczki z Półwyspu Indochińskiego miały problem ze skończeniem jakiejkolwiek akcji, w związku z czym Biało-Czerwone prowadziły już 19:10! Ostatecznie trzecia partia została wygrana przez Polki do 15, a decydujący punkt zdobyła ponownie ze środka Pacak. To był prawdziwy koncert Biało Czerwonych!



Najskuteczniejszą zawodniczką w drużynie trenera Lavariniego była Magdalena Jurczyk. Polska środkowa zapisała przy swoim nazwisku jedenaście punktów.

Polska – Tajlandia 3:0 (25:20, 25:16, 25:15)