Ucieczka z tonącego okrętu. Kolejni piłkarze opuszczają Wisłę Płock

Całej czwórce wygasają kontrakty lub okres wypożyczenia. Ivanov i Grzesik byli przez ostatnie trzy sezony podporą defensywy poznańskiej drużyny. Grzesik trafił do Warty krótko po jej awansie do ekstraklasy z ŁKS Łódź. W ekipie "zielonych" rozegrał 94 spotkania i zdobył 12 goli. Zasłynął też tym, że od połowy maja 2021 roku do połowy marca tego roku wystąpił w 59 kolejnych meczach ligowych i to we wszystkich od pierwszej do ostatniej minuty.

- Każdy ma swój czas w klubie i mój czas właśnie dobiega końca. Tak to w piłce bywa, że przyszła pora, żeby się pożegnać. Mam nadzieję, że złego wrażenia po sobie nie pozostawiam i ludzie, którzy tworzą ten klub będą wspominali mnie z uśmiechem na ustach. Ja okres w Warcie będę wspominał znakomicie. Było mi tu dane przeżyć wiele pozytywnych emocji piłkarskich i zapamiętam to na długo. Podobnie jak piękne miasto i świetne miejsce do życia, jakim jest Poznań i jego okolice. Czasami człowiek potrzebuje jednak zmiany i spróbowania czegoś nowego - powiedział obrońca cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Ivanov z kolei grając w Warcie (87 meczów i dwa gole) stał się jednocześnie podstawowym obrońcą reprezentacji Finlandii, z którą pojechał na mistrzostwa Europy w 2021 roku.

- Początki w Warcie nie były dla mnie łatwe. W szalonych czasach pandemii po raz pierwszy opuściłem Helsinki, przeniosłem się do zagranicznego klubu i rozpocząłem nowy rozdział w swoim życiu. Myślę, że po kilku miesiącach wszystko zaczęło wyglądać tak, jak powinno. Byłem szczęśliwy w Warcie, poznałem wspaniałych ludzi i, co najważniejsze, w szatni tworzyliśmy rodzinę - podkreślił.

Po rocznym wypożyczeniu z Trabzonsporu do Turcji wraca Enis Destan. Młodzieżowy reprezentant swojego kraju 23 razy wybiegał na boisko w barwach poznańskiego zespołu i zdobył 2 bramki - jedną w lidze i jedną w Pucharze Polski. 21-letni Korzeniecki z kolei nie przebił się do podstawowego składu.

K.P, PAP