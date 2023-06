Piłkarze Ruchu Chorzów mogą w sobotę awansować do ekstraklasy. W ostatniej kolejce podejmą w Gliwicach GKS Tychy. „Wiemy, jaki to ważny mecz, być może dla niektórych - najważniejszy w życiu” – powiedział trener „Niebieskich” Jarosław Skrobacz. Transmisja spotkania w Polsacie Sport Extra, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.

Drużyna chorzowskiego beniaminka tydzień wcześniej przegrała na wyjeździe z GKS Katowice 1:2. Gdyby „Niebiescy” zdobyli wtedy komplet punktów, mogliby przystępować do ostatniej kolejki pewni awansu (bo porażki 1:2 z Zagłębiem Sosnowiec doznała goniąca Ruch krakowska Wisła). Teraz wygrana zapewni im sukces bez względu wyniki innych spotkań.

„To nie było dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Nie wytrzymaliśmy ciśnienia. Zadecydowała psychika, głowa. Nie wszyscy to potrafili unieść. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to może nas bardzo dużo kosztować. Możemy sobie pluć sobie w brodę, że nie wykorzystaliśmy szansy” – ocenił Skrobacz.

Wszystkie bilety na sobotni mecz (niespełna 10 tysięcy) zostały sprzedane już tydzień wcześniej.

„Nikt nie może sobie wcześniej niczego dopisywać. Po meczu w Katowicach byliśmy bardzo rozżaleni, wręcz momentami załamani. Bo wydawało się, że ta porażka może nam zabrać coś, o co cały sezon walczyliśmy. Musimy inaczej podejść do sobotniego spotkania. Wiemy, co nas czeka, o co gramy, jaki to ważny mecz, być może dla niektórych - najważniejszy w życiu” – dodał szkoleniowiec.

Obrońca Ruchu Maciej Sadlok przyznał, że przed drużyną szczególny, kluczowy moment sezonu.

„Staram się o tym nie myśleć, przyjdzie czas pełnego skupienia. Jesteśmy odpowiedzialni za klub. Pojawia się ogromna szansa, żeby Ruch znów był w ekstraklasie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wszystko jest w naszych nogach i głowach” – stwierdził doświadczony zawodnik.

Chorzowianie w rundzie wiosennej podejmują rywali na stadionie w Gliwicach, bowiem ich obiekt został zamknięty z powodu konieczności demontażu oświetlenia.

GKS Tychy zajmuje 13. miejsce w tabeli. Nie ma szans na udział w barażach, na pewno też pozostanie w lidze.

Ostatnie spotkanie w ekstraklasie „Niebiescy” rozegrali 2 czerwca 2017, kiedy u siebie zremisowali z Górnikiem Łęczna 2:2. Wcześniej stracili już wtedy szanse na utrzymanie.

Promocję do elity zapewnili sobie w tym sezonie już piłkarze lidera tabeli 1-ligi ŁKS Łódź. Ruch zajmuje drugie miejsce, wyprzedzając o jeden punkt Bruk-Bet Termalicę Nieciecza i Puszczę Niepołomice oraz o dwa – Wisłę Kraków.

Do ekstraklasy awansują bezpośrednio dwie drużyny, kolejne cztery zagrają w barażach o ostatnią przepustkę do najwyższej klasy rozgrywkowej.

KN, PAP