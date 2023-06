KSW Colosseum 2: Karta walk

To drugie podejście polskiej organizacji MMA na PGE Narodowym. Obie gale łączy postać Khalidova, który po raz kolejny pojawi się w walce wieczoru. Tym razem jego przeciwnikiem po raz trzeci będzie Askham. Pierwsza ich walkę wygrał Anglik, który przekonał do swojego występu wszystkich trzech sędziów. Z kolei w drugim starciu górą był Khalidov, który w efektowny sposób znokautował swojego przeciwnika. Kto zakończy trylogię jako zwycięzca?

W karcie walk znalazło się też miejsce dla dwóch walk mistrzowskich. Tuż przed starciem wieczoru dojdzie do konfrontacji Ziółkowskiego z Salahdine'em Parnasse'em. Kto sięgnie po pas kategorii lekkiej? Zdania wśród ekspertów są podzielone.

Elektryzująco zapowiada się też starcie Pudzianowskiego ze Szpilką. Ten pierwszy w ostatnim czasie rywalizuje z mocnymi nazwiskami. Udało mu się znokautować Michała Materlę, a ostatnio przegrał przed czasem z Khalidovem. Jak pójdzie mu z byłym pretendentem do tytułu mistrza świata wagi ciężkiej w boksie zawodowym? Szpilka do klatki KSW wejdzie po raz drugi.

Na gali wystąpi też były mistrz świata w boksie. Już w jednym z pierwszych pojedynków Krzysztof Głowacki zmierzy się z Patrykiem Tołkaczewskim.

Karta walk KSW Colosseum 2 na PGE Narodowym

kategoria średnia: Mamed Khalidov (36-8-2, 16 KO, 16 SUB) - Scott Askham (19-5, 12 KO, 2 SUB)

kategoria lekka: Marian Ziółkowski (25-8-1-1NC, 6 KO, 13 SUB) - Salahdine Parnasse (17-1, 2 KO, 7 SUB) - o pas mistrzowski

kategoria ciężka: Mariusz Pudzianowski (17-8-1NC, 12 KO) - Artur Szpilka (2-0, 2 KO)

kategoria średnia: Paweł Pawlak (21-4-1, 10 KO, 3 SUB) - Tomasz Romanowski (18-8-1NC, 7 KO, 1 SUB) - o pas mistrzowski

kategoria ciężka: Arkadiusz Wrzosek (2-0, 1 KO) - Bogdan Stoica (debiut)

kategoria średnia: Michał Materla (32-9, 12 KO, 13 SUB) - Radosław Paczuski (5-1, 4 KO)

kategoria lekka: Roman Szymański (17-6, 4 KO, 4 SUB) - Valeriu Mircea (28-8-1, 12 KO, 12 SUB)

kategoria piórkowa: Daniel Rutkowski (15-3-1NC, 7 KO, 1 SUB) - Adam Soldajew (7-1, 4 KO, 1 SUB)

kategoria lekka: Maziej Kazieczko (9-2, 6 KO) - Leo Brichta (10-3-1NC, 5 KO, 4 SUB)

kategoria ciężka: Krzysztof Głowacki (debiut) - Patryk Tołkaczewski (debiut)

limit umowny do 74 kg: Mariusz Joniak (10-4, 1 KO, 8 SUB) - Sebastian Romanowski (14-10-1, 4 KO, 2 SUB)

jb, Polsat Sport