Co za runda! Już na starcie Szymański trafił rywala mocnym ciosem. Mircea padł na deski, a walka przeniosła się do parteru. Chociaż obaj zawodnicy dobrze prezentowali się w tej płaszczyźnie, to Szymański był w stanie przejąć inicjatywę. O wszystkim zadecyduje ostatnia część tej walki!