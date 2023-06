Artur Szpilka znokautował Mariusza Pudzianowskiego na gali KSW Colosseum 2!

Już na samym początku Pudzianowski efektownie obalił Szpilkę, który chciał rozpocząć pojedynek... latającym kolanem. Były pretendent do tytułu mistrza świata w boksie zawodowym znalazł się na plecach i musiał walczyć o przetrwanie. To była płaszczyzna "Pudziana". Po ponad minucie faworyt przeszedł do dosiadu. To była znakomita okazja do zakończenia pojedynku, choć początkowo brakowało ciosów. Pudzianowski skupił się na kontrolowaniu swojego rywala, aż runda dobiegła końca.



Zobacz także: KSW Colosseum 2: Wyniki



W drugim starciu Pudzianowski od razu poszukał sprowadzenia, lecz tym razem Szpilka zdołał się przed tym obronić. W końcu doszło do wymian stójkowych, w których znacznie lepiej czuł się Szpilka. Były pięściarz trafił lewym sierpowym i powalił "Pudziana" na deski. Po kilku ciosach w parterze sędzia musiał przerwać pojedynek.



Szpilka wygrał trzecią walkę w karierze MMA.



Wynik walki:



Artur Szpilka pokonał Mariusza Pudzianowskiego przez TKO w drugiej rundzie

jb, Polsat Sport