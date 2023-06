Mamed Khalidov znokautował Scotta Askhama na gali KSW Colosseum 2!

Mamed Khalidov (37-8-2, 17 KO, 16 SUB) i Scott Askham (19-6, 12 KO, 2 SUB) zmierzyli się w walce wieczoru gali KSW Colosseum 2. Wygrał ten pierwszy, który znokautował Anglika w trzeciej rundzie.

Walka wieczoru gali KSW Colosseum 2 była zwieńczeniem trylogii. Pierwszą walkę jednogłośnie na punkty wygrał Askham, a w drugim starciu górą był Khalidov, który znokautował rywala w efektowny sposób.



Zobacz także: Wyniki gali KSW Colosseum 2

Dość niespodziewanie to Khalidov zainicjował klincz na początku walki. Po ponad minucie starcia na siatce to właśnie on wylądował na górze w parterze. Czas leciał bardzo szybko, a Khalidov był bardzo spokojny w swoich poczynaniach. Choć Anglik pod koniec starcia postraszył "skrętówką", to ostatecznie nic z tego nie wyszło.

W drugiej rundzie Khalidov sprytnie poczekał na kopnięcie Askhama, które przechwycił i łatwo sprowadził pojedynek do parteru. W oczy mogła rzucić się m.in. efektowna zmiana stron przy przejściu do pozycji bocznej. W pewnym momencie Anglik po raz kolejny poszukał "skrętówki", a Khalidov... zaczął swoje show. Skupił się na rozmowach z rywalem czy też kibicami. Patowa sytuacja trwała przez dłuższy czas, ale pod koniec rundy olsztynianin wrócił do kontrolowania walki.



W trzeciej rundzie Khalidov trafił kopnięciem na tułów, który posłał Anglika na deski. Kiedy ten wstawał, Khalidov dołożył latające kolano. Ciosy w parterze dokończyły dzieło zniszczenia. Walka została przetrwana, a olsztynian po raz drugi pokonał Askhama.



Wynik walki:



jb, Polsat Sport