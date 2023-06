Spektakularny gol Hulka! Trafił prawie z połowy (WIDEO)

Wiek to tylko liczba. Tym przesłaniem kieruje się słynny brazylijski piłkarz - Hulk. 36-latek nie przestaje zadziwiać kibiców. W trakcie sobotniego meczu ligowego, zawodnik Atlético Mineiro popisał się spektakularnym golem z rzutu wolnego.

Aktualny sezon brazylijskiej SERIE A należy do Hulka. Urodzony w 1986 roku napastnik zdobył w tym roku 19 bramek i pięciokrotnie asystował kolegom z zespołu. W sobotni wieczór po raz kolejny uratował swój zespół. Zrobił to w stylu legendarnego Roberto Carlosa.

Była 26. minuta spotkania pomiędzy Atletico Mineiro i Cruzeiro. Zawodnik gospodarzy Matheus Jussa popełnił faul w środkowej strefie boiska. Pomocnik Cruzeiro nie spodziewał się, że przewinienie w takiej części boiska, przyniesie jego drużynie kłopoty. Podobnie jak jego koledzy, którzy z racji na odległość od bramki nie ustawili nawet muru. I to był ich błąd.

Do ustawionej na czterdziestym metrze podszedł Hulk. Gospodarze spodziewali się, że Brazylijczyk będzie próbował dośrodkować piłkę w pole karne. Skupieni na kryciu rywali piłkarze Cruzeiro nie mieli pojęcia, co ich czeka. 36-latek piekielnie mocnym uderzeniem w dolny róg bramki nie dał golkiperowi żadnych szans. Piłka po strzale nabrała jeszcze rotacji i wpadła do siatki!

Fantastyczny gol strzelony przez Hulka zapewnił jego drużynie zwycięstwo. Trafienie Brazylijczyka od razu porównano do słynnej bramki Roberto Carlosa z rzutu wolnego w starciu z Francją. Legendarny obrońca uderzał jednak z bliższej odległości.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

K.P, Polsat Sport