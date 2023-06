Czas na trzecie starcie finałowe w Energa Basket lidze pomiędzy Kingiem Szczecin a WKS-em Śląskiem Wrocław. Tym razem rywalizacja przenosi się do północno-zachodniej części kraju. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Po dwóch spotkaniach we Wrocławiu stan rywalizacji do czterech zwycięstw jest kapitalny dla szczecinian, którzy prowadzą 2:0. A to oznacza, że mają duże szanse, aby przed własną publicznością cieszyć się z mistrzostwa Polski. Warunkiem są jednak dwie wygrane.

Śląsk znajdzie się pod ścianą, jeżeli przegra środową batalię. Ewentualna wygrana wrocławian pozwoli im wrócić na co najmniej jeden mecz do siebie. Mistrzowie kraju kompletnie zawiedli przed własną publicznością, aczkolwiek warto podkreślić, że w rundzie zasadniczej potrafili pokonać koszykarzy Kinga na ich terenie. Pytanie tylko, czy rozpędzeni gospodarze pozwolą ekipie z Dolnego Śląska na taki sam scenariusz?

Relacja i wynik na żywo meczu King Szczecin - WKS Śląsk Wrocław od godz. 20:00 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport